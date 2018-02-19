محادثات بين خادم الحرمين ووزيرة الخارجية الهولندية

الرياض – أ ش أ، ـ واس:

التقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، وزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاخ، التي تزور المملكة حاليا.

وبحث الجانبين، خلال اللقاء، في مجالات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبدالله الصمعان، إن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن تقرير رئاسة الاستخبارات العامة تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإعداد تقاريرها السنوية المقبلة حسب متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، والإسراع في تطوير خطتها الستراتيجية ومراجعة سياسة العمل لديها بما يخدم أهدافها، والعمل على رفع كفاءة ومهنية الكوادر البشرية للرئاسة من حيث الاستقطاب والتدريب.