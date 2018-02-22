محادثات سعودية – أفغانية بشأن قضايا الإرهاب وسبل مكافحته

الرياض – وكالات: بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، قضايا الإرهاب وسبل مكافحته مع مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف أثمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه جرى خلال اللقاء بالرياض، بحث العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها.

وحضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، ومستشار الأمن الوطني محمد الغفيلي، وسفير أفغانستان لدى السعودية جلال كريم.

إلى ذلك، أعلن الأمن العام السعودي عن وظائف عسكرية نسائية برتبة جندي، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

على صعيد آخر، شهدت مدينة جدة، أمس، عرض أزياء نسائي علني، هو الأول من نوعه في البلاد، بفندق جدة هيلتون، ضمن فعاليات المعرض السعودي الدولى التاسع عشر للأعراس، الذى دشنته الأميرة موضي بنت ناصر آل سعود.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن تركيا ستكون ضيف الشرف للمرة الأولى في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي العسكري “أفد 2018” في دورته الرابعة، الذي ينطلق الأسبوع المقبل.