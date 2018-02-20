محادثات سعودية – أميركية بشأن العلاقات الثنائية

الرياض – أ ش أ: التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أمس، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن العاهل السعودي استعرض مع المسؤول الأميركي خلال اللقاء، علاقات الصداقة بين السعودية والولايات المتحدة، كما بحثا تطورات الأحداث في المنطقة.
على صعيد آخر، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.
وسلم الرسالة لخادم الحرمين، وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان راميل أوسوبوف، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس.
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