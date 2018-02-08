مسقط – أ ش أ، أ ف ب: التقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس، مع نائب القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية الفريق شارلس براون، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وتبادل الجانبان وجهات النظر، وبحثا عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى قائد البحرية العمانية اللواء الركن بحري عبدالله الرئيسي، الوفد الأميركي وبحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية ثانية، قصد رواد فضاء الأسبوع الجاري، الصحراء العمانية على متن سيارات رباعية الدفع لإجراء بحوث وعمليات محاكاة لظروف الحياة على كوكب المريخ.

وأطلقت مجموعة “أوستريان سبايس فورم” النمسوية برنامج “أمادي-18″، وذلك برعاية رسمية عمانية ودعم من مؤسسات وجامعات خاصة.

ويجتمع عدد من المخترعين والخبراء والباحثين والشغوفين في مجال الفضاء بشأن هذا المشروع في منطقة نائية من صحراء ظفار، وهم يتخذون من حقل تحيط به الأسلاك الشائكة تحت حماية قوات الأمن المحلية، موقعاً لإجراء تجارب منها زراعة الخضار في بيوت بلاستيكية وتسيير عربات من دون سائق في مساحة واسعة.

وقال رئيس المجموعة ألكسندر سوسيك إن زملاءه يحتلون مكانة متقدمة بهذه التجارب التي يقيمونها في الصحراء محاكاة للظروف على سطح المريخ.

وأضاف إن “الجزء الأكبر من المال الذي نستخدمه ليس من المساهمين، وإنما لدينا رعاة في القطاع الخاص، نحن نجمع المال ونعقد شراكات مع الناس كي نوحد الجهود”.

وأوضح “ما إن نذهب إلى المريخ ونقيم هناك، سنستخدم الموارد التي نعثر عليها هناك، لأنه من غير الممكن الحصول على كل شيء من الأرض”.

وأشار إلى أن “هناك بعض الأمور التي ينبغي حلها تقنياً واقتصادياً وسياسياً” حتى يكون ممكناً انتزاع الموارد الطبيعية من أجرام وكواكب أخرى والعودة فيها إلى الأرض، مضيفاً “يبدو الأمر حالياً وكأنه من الخيال العلمي، لكنه قد يكون هو الواقع غداً”.