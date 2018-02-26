محادثات عسكرية سودانية سعودية لتعزيز العلاقات الدفاعية

الخرطوم – الأناضول:

بحث رئيس أركان الجيش السعودي الفريق أول ركن عبد الرحمن صالح البنيان ورئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول عماد عدوي، في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والعسكرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة عدوي في فعاليات معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي العسكري “أفد 2018” في دورته الرابعة، الذي انطلق، أول من أمس، بالرياض.

وذكر الجيش السوداني في بيان، أن اللقاء بحث في أوجه العمل المشترك، وسبل تعزيز العلاقات في المجالات الدفاعية والعسكرية، وعدد من القضايا الإقليمية.

وأشار إلى أن “ذلك على خلفية مشاركة السودان في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب”، مضيفاً إنهما ناقشا تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

ولفت إلى أن عدوي، التقى رؤساء أركان كل من الكويت، والبحرين، والسنغال، كلًا على حدة، وبحث معهم في تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك.

وأول من أمس، وصل رئيس الأركان السوداني، الرياض، في زيارة رسمية تستغرق أياما، يلتقي فيها عددًا من مسؤولي وزارة الدفاع السعودية.