تطلق محافظة الأحمدي اليوم الجمعة ثاني فعالياتها احتفالاً بالاعياد الوطنية هذا العام، تحت عنوان مهرجان أم الخير2018 وذلك بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والاهلية والتطوعية، في ستاد شركة نفط الكويت بمدينة الأحمدي.

ويشتمل المهرجان على معارض مفتوحة بمشاركة شركة نفط الكويت، المشروعات الصغيرة، متحف السيارات التاريخية القديمة، المقاهي الشعبية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، اللجنة الكويتية للرياضات الجوية، فريق الكويت للطائرات الورقية، فريق مهندسون بلا حدود، فريق البوم الكويتي، فريق الريش الحساس «تربية طيور الببغاء النادرة «، حضانة حامل المسك، مبادرات تراثية كويتية قديمة، إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفريق الجمالة «الهجن المدللة «. كما يزخر المهرجان بعدة عروض متميزة تقدمها، فرقة القرب الموسيقية وفرقة العرضة «وزارة الدفاع»، الفرقة النحاسية الموسيقية «وزارة الداخلية»، بالاضافة إلى الفنانين حمد القطان وعبدالله الفيلكاوي.

وبهذه المناسبة وجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الدعوة الى كل أفراد الأسرة « من الجد الى الحفيد» للحضور والاستمتاع في المهرجان الذي يشتمل على العديد من الفعاليات والعروض التراثية والفنية والمشاركات المتنوعة للعديد من الجهات والمشروعات الصغيرة والفرق الفنية .

وأعرب الخالد عن شكره إلى داعمي الاحتفالات، وزارة الاعلام بأجهزتها المختلفة، شركة مصطفى كرم، والبنك التجاري الكويتي، والـرعاة الإعـلاميين ممثلين في صحف السياسـة، النهار، الكويتية، وشبكة سرمد الإعلامية، مثمنا جهود أعضاء اللجنة العليا لاحتفالات المحافظة، واللجان الفرعية والجهات المشاركة الرسمية والأهلية والتطوعية، مؤكدا حرص المحافظة في كل انشطتها على ادخال السعادة والبهجة في نفوس الجميع ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال فعاليات هادفة.

من جانبه لفت مدير ادارة المكتب الفني والمنسق الاعلامي للاحتفالات ابراهيم الفودري إلى أن فعاليات المهرجان تبدأ في الواحدة ظهراً وتنتهي في الحادية عشرة مساء، مؤكدا ان المهرجان عائلي بالدرجة الاولى ويهدف الى رسم الفرحة على وجوه المواطنين والمقيمين ولم شمل الاسرة في مناسباتنا الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، لافتا الى ضرورة اتباع تعليمات رجال الامن واللجان المنظمة والتعاون معهم حرصا على سلامة وأمن الجميع.

بدوره اشار مدير ادارة العلاقات الحكومية بالمحافظة حامد الابراهيم الى أن المحافظـة هيأت لضيوفها مواقف للسيارات وباصات لنقلهم الى موقع المهرجان، وعلامات إرشادية كافيه، وخدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووحدات متنقلة لشباب المشروعات الصغيرة توفر المأكولات والمشروبات، لافتا إلى أن هناك العديد من المسابقات والجوائز والفعاليات الترفيهية والتوعوية الهادفة والمفاجآت المتنوعة في ركن الأطفال.