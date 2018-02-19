محافظة الفروانية احتفلت بأعياد الوطن

أقامت محافظة الفروانية احتفالها الرسمي بالأعياد الوطنية للبلاد، برعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق كراون بلازا، ووسط حضور رسمي وجماهيري كبير تقدمه عدد كبير من الديبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الكويت، والشيوخ والوجهاء، والقياديين والمسؤولين ومختاري المناطق بالمحافظة.

وأكدت المحافظة في “بيان لها أن أعياد فبراير لم تكن مجرد ذكرى واحتفالات عادية، لكنها ذكرى عزيزة على كل الكويتيين حملت في طياتها كفاح هذا الشعب العريق الذي صنع حريته بنفسه ووقف خلف قيادته الحكيمة”.

وأضاف البيان أن ذكرى الاستقلال والتحرير من كل عام لتجدد الأمل في صنع مستقبل مشرق للأجيال القادمة بتكاتف أبناء الشعب الكويتي المخلص، مجتمعين على كلمة سواء ألا وهي الكويت ولا شيء غير الكويت، وكعادتهم وقت الشدائد والأزمات حيث يظهر المعدن الأصيل لهذا الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل الوطن.

يذكر أن الحفل شهد الكثير من الفقرات وأبريتا أوبريتا وطنيا مميزا ضخما، وعدد من الفقرات الوطنية بمشاركة المؤسسات في نطاق المحافظة كافة.