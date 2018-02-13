محافظة حولي احتفت بـ “ذوي الاحتياجات الخاصة” ابتهاجا بأعياد الوطن

برعاية وحضور محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف أطلقت محافظة حولي فعاليات احتفالاتها الكبرى والمميزة بذكرى مرور 12 عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، والذكرى الـ 57 لاستقلال دولة الكويت ومرور 27 عاما على التحرير والمتمثل في حفل غنائي لفرقة ميامي وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة، بفندق الجميرا وسط حضور كبير من القياديين والمواطنين والمقيمين.

وبالمناسبة قال محافظ حولي الشيخ أحمد النواف في كلمته: “يسعدني ويشرفني باسمي ونيابة عن أسرة محافظة حولي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد, حفظهم الله ورعاهم, وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي كافة بمناسبة العيد الوطني السابع والخمسين والذكرى السابعة والعشرين للتحرير والذكرى الثانية عشرة على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

واكد النواف ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ودمجهم في المجتمع، لاسيما أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجاتهم وإبراز جهودهم بغية دفع عجلة التنمية, مشيرا إلى أن محافظة حولي تسعى جاهدة الى الاستفادة من طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعود بالنفع على المحافظة بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام، فضلا عن اهتمامها بدعوتهم للمشاركة في جميع مناسباتها بشكل عام والوطنية بشكل خاص.

واختتم حديثه شاكرا الحضور على مشاركتهم احتفالات محافظة حولي الوطنية لهذا العام.

يذكر أن المحافظة ستقيم حفل جائزة المحافظة للتميز 2018 مع أوبريت وطني غنائي مساء يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير بفندق الريجنسي قاعة المها.