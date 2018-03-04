محافظة حولي تدشن حملة تنظيف البلاجات غدا

برعاية وحضور محافظ حولي الفريق اول م . الشيخ احمد نواف، تدشن المحافظة حملة تنظيف شاطئ البلاجات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة البيئة ووزارة التربية والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت ممثلة بإدارة النظافة في حولي وعدد من المواطنين والمشاهير غدا العاشرة صباحا على شارع البلاجات.
يذكر أن الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على المشاركة المجتمعية ، لاسيما اهتمامها بالمبادرات المجتمعية التطوعية على كل الأصعدة.
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