اختتمت محافظة مبارك الكبير أنشطتها بمناسبة احتفالات الكويت بأمسية غنائية وأوبريت تحت شعار «دام عزّك يا كويت» حظيت بإشادة واسعة من حضور الحفل، الذي تقدمهم محافظ مبارك الكبير احمد الرجيب وتبارى الفنانون فيما بينهم بتقديم جملة من الوصلات الشعبية والفلكلورية والموسيقى الكلاسيكية وجاء ختام الاحتفالية بصوت الفنانة المتميزة بلقيس التي شدت فأطربت الحضور بجملة من الأغاني الوطنية المحببة والأغاني العاطفية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم ألقى محافظ مبارك الكبير احمد الرجيب كلمة قال فيها: إن أعيادنا الوطنية ما هي إلا نسمة حب تنعش القلوب المحبة لهذا الوطن، هي أيام لا تمضي إلا وقد أشعلت في النفوس وهجا من الولاء والانتماء للكويت الغالية، وإن احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، وإن كانت في ظاهرها فرحة غامرة، وأغنيات معبرة، وزينة وتلويح بالأعلام، إلا انها في حقيقتها تجسد عشقا أبديا يسكن في الوجدان، لوطن غالٍ يسكن في أعماق أهل الكويت المخلصين، غلاة الروح في الجسد، لأنها الكويت التي نفتديها بالنفس والنفيس، الكويت درة القلوب وتاج الأوطان.

واضاف: من واجبنا ان نتذكر شهداءنا الأبرار، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، أولئك الأبطال الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم عشق الوطن بأروع وأبلغ معانيه، وندعو الله العلي القدير ان يديم على الكويت أمنها، وأمانها، وعزها، ورخاءها، وأن يحفظها وأهلها من كل سوء،

تحت قيادة ورعاية قائد العمل الإنساني سمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وعقب كلمة محافظ مبارك الكبير، استهل برنامج الحفل بأوبريت وطني راقص بمشاركة عدد من الزهرات، وحمل الأوبريت دعوات بأن يحمي المولى عز وجل الكويت وحكامها من آل الصباح الكرام، وان تظل الكويت حرة أبيّة وعزيزة وغالية بين الأمم.

وقدمت فرقة “الماص” عددا من الفقرات الاستعراضية والوطنية التي حظيت بمتابعة واهتمام من جميع الحضور، ثم قدمت فرقة الأوركسترا مقاطع غنائية حظيت باهتمام ومتابعة، وكعهد محافظة مبارك الكبير في المبادرات الوطنية أعلنت المحافظة عن تكريم المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليعتلي المحافظ الرجيب منصة الاحتفال لتكريم الطلاب والمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء دور الطرب الوطني الأصيل بوصلات استعراضية لفرقة الفنان سلمان العماري، ثم شدت الفنانة المتألقة سوما بمجموعة من الاغاني ألهبت حماس الجمهور، ومع الأغاني الوطنية رفرف علم الكويت خفاقا إعلانا عن الفرحة الغامرة باحتفالات الكويت.

وجاء ختام الحفل، إذ أطلت الفنانة بلقيس على الحضور وإزاء الحماس الذي لمسته بلقيس انتقلت بين مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية فبدأت وصلاتها، الغنائية بـ «مجنون أحب غيرك أنا ثم أغنية «مفتون قلبي» وأغنية «دقو خبيتي» فأغنية «حقير الشوق» و«يا زارعين العنب»، واختتمت وصلاتها الغنائية بالأغنية المحببة لدى جميع الكويتيين «أحبها الكويت».