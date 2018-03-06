محافظ الأحمدي: الحكومة تهتم بالتنمية البشرية للفرد والمجتمع

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية التنمية البشرية للفرد والمجتمع، لافتة إلى الحاجة الماسة لاكتساب المهارات الحياتية والمجتمعية لكل أفراد الأسرة، مشيرا الى أن أحدث برنامج عمل للحكومة يؤكد إيلاء الكويت اهتماما متناميا بهذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ فواز الخالد لمراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية بمنطقة الاحمدي التعليمية بدر العنزي، ومدربي التنمية البشرية المهندس عبدالعزيز جعفر ولطيفة الهدهود في ديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات للدورة الأولى للمهارات الحياتية التي تنظمها المحافظة يومي 23 و24 مارس الجاري في واحة الأحمدي.

من جانبه قال بدر العنزي: ان اللقاء تطرق الى مناقشة سبل التعاون المشترك في مجال التنمية البشرية والمهنية، خصوصاً المهارات الحياتية التي نحتاجها للتعامل في مواقف وضغوط الحياة المختلفة.

واشار الى استخدام الكثير من الأساليب الحديثة لتنمية المعرفة والمهارة وفي مقدمتها الاسلوب التشاركي، موضحا بأن البرنامج التدريبي وورش العمل سيتم تنظيمها على مدى يومين وتشمل المهارات الحياتية “الادراكية والعاطفية والاجتماعية”.