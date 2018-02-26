أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا ان ذكرى الاستقلال وذكرى التحرير مناسبتان عزيزتان علينا لاستذكار تضحيات شهدائنا الابرار الذين رووا بدمائهم الزكية ارض الكويت ومهدوا لجلاء القوات الغازية عنها كما نستذكر تاريخ الإباء والاجداد الذين طردوا المحتلين وساهموا في بناء الكويت الحديثة.

وقال المهنا: ان افراح الكويت التي نعيشها جميعا اليوم تؤشر الى الحب والوفاء من أبناء الكويت لما قدمه اسلافنا دفاعا عن الكويت ارضا وشعبا، مجددا تهنئة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للاستقلال والذكرى السابعة والعشرين للتحرير متمنيا من الله العلي القدير ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها وان يديم عليها نعمة الامن والأمان.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس برفقة رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد وممثلين عن وزارة الداخلية وبلدية الكويت وعدد من مسؤولي المحافظة على أسواق المباركية وذلك للاطلاع على التجهيزات اللازمة لإقامة بعض الفعاليات والأنشطة التي تقام في أسواق المباركية وتذليل العقبات وتوفير النواقص لإبراز الاحتفالات الوطنية بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها وحجمها، كما التقى المهنا والشيخة أمثال الاحمد عدداً من رواد السوق، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي الذين ابدوا اعجابهم ومحبتهم للكويت وما شاهدوه ولمسوه من وفاء الكويت لوطنهم من خلال تعدد الفعاليات واختلافها والتي تدل على روح الانتماء العالي للكويتيين لوطنهم، مؤكدين ان زيارتهم تأتي مشاركة منهم الكويت في افراحها التي تعيشها في هذا الشهر.