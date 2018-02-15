محافظ المركزي التونسي يستقيل من منصبه رسمياً

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مساء الأربعاء استقالته من منصبه بعد أن أصبح تحت الضغط منذ إدراج تونس على لائحة أوروبية لتبييض الأموال.

وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إلى جانب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون الوطني، أنه قدم استقالته إلى الشاهد “قصد فتح المجال أمام جيل آخر من المحافظين”.

وعبّر رئيس الحكومة التونسية من جهته عن تقديره “للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري” في خدمة الاقتصاد التونسي، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.

وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من أجل المصادقة على تعيين العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي.

وكان يفترض ان تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في يوليو 2018 بعد أن أمضى 6 سنوات في منصبه.

وأكد البرلمان الأوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء “للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تنطوي على خلل ستراتيجي في انظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الأوروبية استنادا في غالبية الأحيان إلى توصيات “مجموعة العمل المالي الدولية”.