الهدية: ندعم المبادرات التي تبرز جهود الشباب وأفكارهم الخلاقة

العويني: 35 ألف شتلة في اليوم الأول للحملة ومستمرون في جميع المناطق

الفهد: الشتلات توزع على الأهالي مجاناً لغرسها في الأماكن المناسبة

كتب – عبدالناصر الأسلمي:

اشاد محافظ حولي الشيخ احمد النواف بالدور الاجتماعي والزراعي الذي قام به المزارع الكويتي مبارك العويني بتوزيع مليون شتلة خلال حملة “من أجل كويت خضراء”.

جاء ذلك خلال انطلاق الحملة اول من امس في ممشى الواحة في منطقة مشرف بالتزامن مع الاحتفال بالاعياد الوطنية وقال النواف: ان وجود مثل هذه الفعاليات يطور ويزيد الرقعة الخضراء في البلاد ويزيد الوعي الزراعي لدى الجميع.

ودعا النواف الى الاهتمام بزراعة النباتات المرتبطة بالبيئة الكويتية مثل السدر والاثل، مشيدا بدور المزارعين جميعا في نشر ثقافة التشجير والتخضير في جميع انحاء البلاد.

ومن جهته اعرب النائب محمد الهدية عن شكره لصاحب المبادرة المزارع مبارك العويني، مبينا ان الكويت تحث على التشجير والزراعة والتخضير.

واضاف اننا نحث على مثل هذه المبادرات من الشباب الكويتي التي تبين ان لهم مجهود واضح وان لديهم افكار خلاقة ونحن ندعم مثل هذه المبادرات الشبابية.

وبدوره بين صاحب المبادرة مبارك العويني انه في اليوم الاول لانطلاق الحملة تم توفير 35 الف شتلة والحضور مبشر بالخير وستشمل التوزيعات الاخرى عدة مناطق في الكويت فالبداية في منطقة مشرف وستستمر في جميع مناطق الكويت على ان تكون نهاية الحملة في منطقة مشرف.

من جهته قال عضو مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد ان الحملة تأتي ضمن الانشطة والفعاليات المصاحبة للاعياد الوطنية مشيدا بدور الاهالي في منطقة مشرف وما حولها المشاركين في استلام الشتلات التي تم توزيعها مجانا داعيا غيرهم من الاهالي الى مواصلة استلام الشتلات وغرسها في الاماكن المناسبة.

وأضاف ان الحملة ستستمر الى ان تنتهي الجمعية من توزيع الشتلات على الاهالي لتشجير الرقعة الترابية في اغلب المناطق المناسبة، كما ان الحملة ستكون انطلاقة لغيرها من الحملات المشابهة في التشجير والتخضير مؤكدا استمرار الدعم لكل من يمتلك مشروعا وطنيا يفيد المواطنين بشكل عام وسكان منطقة مشرف بشكل خاص.