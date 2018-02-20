محافظ حولي: جدارية القائد الإنساني تعكس الولاء وحب الوطن

كتب – عبدالناصر الاسلمي:

دشن محافظ حولي الشيخ أحمد النواف اولى جداريات القائد الإنساني الوطنية في المحافظة واعدا بالمزيد من الجداريات التي تعكس روح الولاء حب الوطن في نفوس الجميع ضمن احتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية وذكرى مرور 11 عاماً على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم بحضور أعضاء اللجان والجهات المشاركة بديوان عام المحافظة حيث تدعم الاحتفالات الوطنية أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي.

ودعا النواف في تصريح صحافي له بهذه المناسبة الجميع للعمل على استقرار البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في المرحلة المقبلة وان يلتفت الجميع بكل أطيافهم وانتماءاتهم لما فيه مصلحة الوطن وخدمته مستذكرا الخطط والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها في المحافظة احتفاء بالأعياد الوطنية و وذكرى تولي سمو الأمير مقاليد الحكم.

وثمن الشيخ أحمد النواف جهد الشباب الفنانين التشكيليين الذين صمموا الجدارية الأميرية تعبيرا عن الحب والاحتفال بالرمز الوطني الانساني سمو الأمير وولي العهد فالهدف من هذه الجداريات تزيين الميادين والتجمعات والمباني بالرموز الوطنية داعيا المحافظات الاخرى الى الاقتداء بما سنته محافظة حولي.

واعلن النواف عن نية المحافظة التعاون مع وزارة التربية لتجسيد جداريات اخرى تحكي تاريخ الكويت عبر اسوار المدارس والمباني الحكومية.

من جهة اخرى اعلن النواف ان المحافظة ستقيم مساء اليوم حفل حائزتها للتميز “2018” تزامنا مع الاحتفالات الوطنية وذلك من خلال اختيار شخصيات ساهموا بشكل كبير برفع علم الكويت في الحافل المحلية والدولية لتكريمهم على جهودهم وعملهم , مضيفا انه سيتم عرض اوبريت وطني غنائي بمناسبة الاعياد الوطنية يقدمة مجموعة من الفنانين الكويتيين.