محافظ حولي يرعى اطلاق حملة المليون شتلة اليوم

يرعى محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف اليوم فعاليات اطلاق حملة المليون شتلة في ممشى الواحة بمنطقة مشرف في الساعة الثالثة عصرا.

وأكد الشيخ أحمد النواف أهمية الحملة، في رفع الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية التخضير والتشجير بين مختلف شرائح المجتمع.

ومن جهتهم أعرب القائمون على الحملة عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على جهوده المتواصلة في دعم ومساعدة جميع الأعمال التطوعية بما يسهم في نشر ثقافة البذل والعطاء في المجتمع.