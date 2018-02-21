محاكمة خلية إرهابية خططت لاغتيال السيسي وبن نايف

القاهرة – وكالات: عقدت محكمة عسكرية مصرية أمس، جلسة نظر بمحاكمة خلية إرهابية متهمة بالتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أن الجلسة، التي عقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة، تناولت محاولة الخلية المكونة من 292 متهماً، اغتيال السيسي مرتين، الأولى في العام 2015، بالمملكة العربية السعودية، أثناء أدائه العمرة، برفقه ولي عهد المملكة آنذاك الأمير محمد بن نايف، والثانية في إحدى المناسبات العامة داخل مصر في العام ذاته.

وأضافت “تلاحق المتهمين تهم اغتيال ثلاثة قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في محافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، التي أسفرت عن مقتل قاضيين وأربعة أفراد شرطة ومواطن.

كما نسبت لهم أيضاً تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 في شمال سيناء بقذائف هاون مرات عدة، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت قوات الجيش والشرطة.