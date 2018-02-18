محام دولي: خامنئي قد يلقى مصير ديكتاتور تشيلي السابق

توقع خوان غارسيز، رئيس مجموعة المحامين في محاكمة الزعيم التشيلي السابق أوغوستو بينوشيه أن يتكرر سيناريو بينوشيه مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي وقادة نظامه، بسبب جرائمهم ضد الإنسانية وإعدام آلاف السجناء وعمليات التعذيب في السجون.

وأوضح غارسيز في مقال على موقع “الهيل” الإلكتروني، التابع للكونغرس الأميركي، كيف تمكن خلال قيادته فريقاً متعدد الجنسيات من المحامين، من محاكمة الضباط في النظام التشيلي غيابيا بشأن نحو 4500 حالة قتل واختفاء قسري، وتعذيب نحو 30 ألفاً من الناجين من سنوات حكم بينوشيه، مؤكداً أن عمليات الإعدام في إيران تفوق بكثير تلك التي حدثت في تشيلي.

وأضاف إنه في بضعة أشهر فقط خلال العام 1988، نفذ النظام الإيراني الإعدامات الجماعية ضد نحو 30 ألفاً من السجناء السياسيين.

وأشار إلى أنه بينما اعتقل بينوشيه في لندن العام 1998، لتسليمه ومحاكمته في تشيلي لاحقاً، حيث انتهى الإفلات من العقاب وحكم على مئات الضباط الذين دينوا لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، لا يزال العديد من كبار مرتكبي الجرائم المماثلة في إيران يشغلون مناصب بارزة في السياسة.

وشدد على أن هذا يعني أنه لا يزال بالإمكان إحالتهم إلى محكمة جنائية دولية، إذا اتخذت الأمم المتحدة التدابير اللازمة بموجب المواثيق الدولية.