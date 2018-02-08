محركات «إنجينيوم» من «جاكوار لاند روفر» بين الأفضل عالميا

نشر موقع «واردز أوتو» المتخصص بعالم السيارات قائمته السنوية لأفضل 10 محركات لعام 2018، وتضمنت القائمة الجديدة محرك البنزين إنجينيوم توربو تشارجد رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر وقوة 250 حصاناً من «جاكوار لاند روفر».

وقام محررو «واردز أوتو» باختبار 32 محركاً جديداً أو معدّلاً لعدد من الصانعين، وذلك من خلال قيادة السيارات على الطرقات العادية لتقييم أداء المحركات في الظروف الحقيقية. وتم اختيار أفضل 10 محركات لهذا العام بالاستناد إلى مجموعة من المعايير بما فيها الطاقة القصوى للمحرك، وكفاءة استهلاك الوقود، وضجيج المحرك، والتقنيات الحديثة المستخدمة.

ويتميز محرك البنزين إنجينيوم توربو تشارجد رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، والمصنوع بالكامل من الألومنيوم، بأدائه القوي وكفاءته العالية. وكانت E-PACE – وهي أول سيارة صغيرة متعددة الاستخدامات (SUV) من «جاكوار» – أحدث طراز زودته الشركة بهذا المحرك بقوة 250 حصاناً، وهو يمنح السيارة تسارعاً يصل إلى 100 كيلوميتر في الساعة خلال 7 ثواني فقط، وقطع مسافة تصل إلى 36,7 ميلاً بالغالون الواحد.

قال نيك روجرز، المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في «جاكوار لاند روفر»: «إنه لشرف كبير لنا أن ندخل قائمة ’واردز أوتو‘ لأفضل 10 محركات لعام 2018. وتعتبر عائلة محركات البنزين والديزل إنجينيوم رباعية الأسطوانات من المحركات الأنظف في العالم، وهي تدعم التزامنا بخفض انبعاثات السيارات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. وتهدف محركات إنجينيوم إلى توفير الأداء الأفضل للقيادة في جميع الظروف، حيث تتضمن تكنولوجيا التوقيت المتغير للصمامات مع شاحن توربيني منخفض الاحتكاك لتعزيز استجابة السيارة وتحقيق الكفاءة القصوى في استهلاك الوقود».