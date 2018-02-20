أعلنت شركة السور لتسويق الوقود عن مشاركاتها فى الاحتفالات بمناسبة العيد الوطني السابع والخمسون وعيد التحرير السابع والعشرون وذلك في تزيين محطاتها بأعلام دولة الكويت المضيئة وتوزيع الاعلام على مرتادي المحطة من منطلق مسئوليتها الاجتماعية وفي اطار برامج الشركة وانشطتها فى الاحتفالات خلال فترة مهرجان “هلا فبراير” وتزامنا مع احتفالات الكويت حكومةً وشعبا فى تلك المناسبات السعيدة.

قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذى السيد طلال احمد الخرس انه مع انطلاق احتفالات الكويت الوطنية تساهم السور لتسويق الوقود بتقديم خلال الاحتفالات مزيداً من الخدمات والخصومات الحصرية على خدمة الغسل الآلي للسيارات خلال الفترة من 22 فبراير 2018 وحتى 28 فبراير 2018