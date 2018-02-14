“محطة انتظار” جديد محمد المنصور في رمضان

تجري التحضيرات حاليا لبدء تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم “محطة انتظار” الذي يمثل احد المشاريع الدرامية التي تستعد شركة “ديتونا للانتاج الفني” لعرضها ضمن الموسم الدرامي الجديد.

المنتج عبدالله السيف تحدث عن العمل فقال: هو من بطولة النجم القدير محمد المنصور الذي سيطل على جمهوره العريض من خلال شخصية جديدة واحداث درامية ثرية، صاغتها الكاتبة الكويتية انفال الدويسان ويخرجها خالد جمال، وفي العمل ايضا عدد بارز من النجوم منهم باسمة حمادة، امل العوضي، بثينة الرئيسي وفوز الشطي.

وعن العمل تحدث ايضا الفنان محمد المنصور فقال: “محطة انتظار” عمل درامي ثري بالمضامين والطروحات الاجتماعية المكتوبة بعناية وعمق، مع ثراء في جميع الشخصيات التي ستجد نفسها في حالة من الصراع في “محطة انتظار”، فالى اين ستقودهم تلك المحطة؟ هذا ما سنكتشفه خلال الدورة الرمضانية المقبلة.

واكد السيف على ان الشركة لديها عدد اخر من المشاريع الدرامية في طور التحضير ومن بينها مسلسل “لا موسيقى في الاحمدي” تأليف الكاتبة منى الشمري، التي حققنا معها في رمضان 2017 النجاح بمسلسل “كحل اسود قلب ابيض”، مع المخرج محمد دحام الشمري، وقد حصد العمل كثيراً من النجاح والانتشار بالاضافة لاكبر عدد من الجوائز.

واضاف: ضمن جديدنا ايضا مسلسل “انا بعد احبك” من تأليف الكاتبة مريم الهاجري واخراج محمد دحام الشمري، والعمل في طور التحضيرات النهائية.