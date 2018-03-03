محكمة التمييز تستكمل اليوم نظر قضية اقتحام المجلس

كتب – جابر الحمود:

تستأنف محكمة التمييز، اليوم، نظر جلسة اقتحام مجلس الامة المتهم فيها 69 مواطناً بينهم نواب حاليون وسابقون ونشطاء سياسيون باستكمال مرافعات المتهمين في قصر العدل.

من جهتها، قالت مصادر قانونية لـ “السياسة”، إن المحكمة حرصت على حضور المتهمين الذين لم يتقدم محاموهم بالدفاع في الجلسة السابقة اليوم، فيما سمحت لمن ترافع محاموهم الجلسة الماضية بعدم الحضور.

أضافت، في حال انتهاء مرافعات جميع المتهمين سيتم حجز القضية للحكم للفصل فيها، مشيرة إلى أن طعون المتهمين الذين لم يمثلوا أمام المحكمة لتقديم دفاعهم ستسقط ويتم تأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر بحقهم.