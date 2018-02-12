محلب: رسالة من الكويت والأمير بضرورة دعم الشعوب العربية التي عانت من الإرهاب

قال مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والستراتيجية المهندس إبراهيم محلب ان المؤتمر الدولي لاعادة إعمار العراق رسالة من الكويت واميرها للعالم بضرورة دعم ومساندة الشعوب العربية التي عانت من الارهاب لايمان سموه بالعروبة.

وقال محلب في مؤتمر صحافي عقد الليلة قبل الماضية ان سمو الامير الشيخ صباح الأحمد هو قائد العمل الانساني, مبينا ان هذا اللقب ليس من السهل الحصول عليه على المستوى العالمي معتبرا ان مؤتمر اعمار العراق رسالة انسانية قوية للعالم ان هناك الزاما وواجبا تجاه دولة دمرها الارهاب.

وأكد ان مواجهة الكويت للارهاب تخلق توازن في المنطقة كون الارهاب بلا حدود ويضرب العالم من كل اتجاه مشيرا الى انه عندما نقضي على جيب من جيوب الارهاب وهناك شعب دفع ثمنه القضاء عليه فأقل شئ فعله هو الوقوف الى جانبه.

وأشار الى ان الكويت تلعب دائما أدوار مقدرة في التمسك بالعروبة وارسال رسائل انسانية في ظل وجود شعوب تحتاج للدعم والمساندة كشعب العراق معربا عن الأمل في تحقيق الأهداف المرجوة في الوقف الى جانب العراق وبقوة.

ولفت الى ان زيارته الأخيره للعراق او حضور مؤتمر اعمار العراق كان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا ان مصر قادرة على مد يد المساعدة لكل مكان محتاج للمساندة وانها تعرض خبرتها وطاقتها الفنية في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية.

وأشار الى ان تلك الزيارة كانت للاطلاع على كم التحديات التي تواجه الشعب العراقي وان مشاركة مصر في مؤتمر اعمار العراق رسالة قوية من القيادة السياسية ان مصر تقف في صف العراق وتهنئة انهم استطاعوا اجتثاث جذور الارهاب.

وأكد محلب على عمق العلاقات الكويتية المصرية المتميزة وانها علاقة تاريخية وستراتيجية في تطور مستمر بقيادة سمو الامير والرئيس المصري لافتا الى ان هناك استثمارات كويتية قوية مرحب بها في مصر. وأشار محلب الى دور مصر المحوري في دعم ومساندة كل الدول العربية مؤكدا انه واجب مصر تجاه اشقاءها ولها دور كبير وتستطيع العمل في العراق وسورية واليمن طالما هناك تنمية لافتا الى اجندة مصر واضحة في عدم التدخل في وحدة الاراضي والوقوف الى جانب الشعب العراقي.

وأكد ان مشاركة مصر في اعمال العراق لن يشكل عبئا عليها في ظل وجود الامكانات الفنية والتجارب التي خاضتها مصر في السنوات الماضية والتي تستطيع من خلالها تصدير الأمل للعالم أجمع وليس العراق فقط.

وقال ما حدث في مصر ليس بالأمر السهل وانما طفرة في عالم المشروعات مشيرا الى انها استطاعت على سبيل المثال اضافة 25 الف ميجا وات خلال ثلاث سنوات وسبعة آلاف كيلو متر طرق في ظل ظروف صعبة وتحديات بفضل قوة شعب يمتلك ارادة وتحمل الكثير لتحقيق ما تم تحقيه من انجازات.