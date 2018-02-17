* عرضنا إعادة تخطيط الموصل وعلاج مرضى فيروس سي وإجراء جراحات دقيقة وكبرى لعراقيين في مصر

* قوى الشر حاولت كسر مصر ولكنها فشلت ولا أحد ينكر الشعبية الجارفة للرئيس السيسي

* إجراءات الإصلاح الاقتصادي جراحة مؤلمة جدا وهناك مؤشرات ايجابية عن البطالة والسياحة

* لا كبير في مصر أمام القانون والحق والأجهزة الرقابية تضرب الفساد بقوة بالقبض على المتورطين مهما كانوا

* محاولات الفتنة بين مسلمي ومسيحيي مصر أصبحت مضحكة لا تجد من يستمع لها لأن نسيج الشعب واحد وان اختلفت ديانته

كتب ـ شوقي محمود:

ثمن مساعدالرئيس المصري للمشروعات القومية والستراتيجية المهندس ابراهيم محلب نتائج مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي اختتم اعماله نهاية الاسبوع الماضي, مؤكدا انه عندما يطلق على سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الانساني فان ذلك ليس من فراغ, فسموه امير الانسانية لمواقفه المشرفة ومن الطبيعي احتضان الكويت لهذا المؤتمر ومسارعتها بالوقوف مع العراق عبارة عن رسائل رائعة وتمثل الانسانية بعينها, لافتا الى نسبة الحضور الحالية والمستوى الرفيع لممثلي الدول وذلك احتراما وتقديرا للكويت واميرها.

واستعرض محلب في ردوده على اسئلة “السياسة” بحضور السفير المصري لدى الكويت طارق القوني ما قدمته مصر للعراق باعتباره رئيس الوفد المصري في هذا المؤتمر حيث اعاد الى الاذهان ما تم ا نجازه في مصر في السنوات الاربع الماضية, واعتبره عبارة عن صناعة الامل, حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات اذا قيست بالمقياس العالمي فسنتفوق عليه, لاننا كنا نتسابق مع الزمن, وكان المشروع يستغرق اقل وقت في التنفيذ ولكن باعلى جودة واقل كلفة, وبالتالي استطاعت مصر ان تبني زخما من الخبرات يمكن توفيره للعراق او لاي مكان في العالم, لانه مبني على صناعة الامل, وهذا ما يحتاجه العراق الان من سرعة في الانجاز.

واضاف وبالتالي نحن عرضنا في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق تواجد الشركات المصرية ووجود تحالفات عربية , فعندما يكون فيه التمويل العربي فمن الادعى ان يكون التنفيذ عن طريق شركات عربية مصرية او عراقية او كويتية او اماراتية, كما ان طبيعة العمل في العراق قد لا يتحملها عدد كبير من الاجانب, ولكننا كعرب ومصريين سنتحمل مثل هذه الظروف البيئية والمعيشية.

وقال لقد عرضنا في هذا المؤتمر عرضا سخيا جدا وهو ان تقوم هيئة التخطيط العمراني باعادة تخطيط مدينة الموصل العراقية فورا ولا شك ان الكل يشاهد المدن الجديدة في مصر كذلك قيام مصر بتقديم خدمة علاج مرض فيروس “سي” في العراق وخصوصا ان مصر استطاعت ان تنسف هذا المرض وكان علاج الفرد الواحد يكلف 80 الف دولار سابقا لكن انخفضت هذه التكلفة الى الف دولار فقط وعلاج مليون ونص المليون مريض خلال سنة واحدة.

وتابع خلال زيارتي لمدينة الموصل تم الاتفاق مع مدير الصحة على اجراء 40 جراحة دقيقة وجراحات كبرى لعراقيين في المستشفيات المصرية.

وردا على سؤال حول تنفيذ المشاريع الكبرى في مصر قال محلب لو كانت هناك اولمبياد للمشاريع لحصدت مصر الميداليات الذهبية في جميع المجالات حيث تم انجاز 7500 كيلو متر من الطرق في 4 سنوات فقط وهذا لم ينجز في اي مكان اخر كذلك انجاز اكثر من 125 الف وحدة سكنية سنويا باجمالي 650 الف وحدة في السنوات الاربع وهذا غير موجود سابقا بالاضافة الى استصلاح مليون ونصف المليون فدان وانشاء الانفاق تحت قناة السنويس وموانئ جديدة وغيرها وبالتالي يمكن القول اننا في مصر استطعنا ان نسابق الزمن من خلال تسجيل هذه الارقام القياسية في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وردا على سؤال اخر بشأن وجود القوى الارهابية التي تحاول تعطيل مسيرة هذه الانجازات الضخمة وتضع مصر في خانة معينة اجاب المندس محلب: المخطط كان واضحا بان مصر هي القوة المراد كسرها ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعزيمة المصريين فشلت كل هذه المحاولات الخبيثة لان اهل الشر وهي الكلمة التي يستخدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتركوك في حالك لكي تبني وتنفذ المشروعات ولكن الحق فوق الشر فالشعب المصري مسالم وفي قلبه دينه الوسطي وهو شعب مثقف

وله حضارة 5 الاف سنة، وبالتالي ليس من السهولة ان يأتي احد ويغير مفاهيمه، فضلا عن ارتفاع الوعي في مصر، وبالتالي كل ما يحدث من اكاذيب على حاجز الحقائق، لانه من السهل جدا الكذب ولكن من الاستحالة ان نمنع الشمس من الظهور.

الانتخابات الرئاسية

وتطرق الحديث مع مساعد رئيس الجمهورية حاليا ورئيس وزراء مصر السابق الى الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد اسابيع قليلة، وما اذا كانت انجازات السنوات الاربع الماضية تقدم وتمهد لهذه الانتخابات حيث جدد المهندس محلب التأكيد على وجود شعبية جارفة للرئيس عبدالفتاح السيسي لا احد ينكرها. لان الناس رأت انه لا يتكلم كثيرا ويؤمن بان العمل هو الذي سيتكلم، وهذا ما تأكد من عمل تحقق خلال السنوات الاربع الماضية، وكان الشعب هو البطل لانه تحمل كثيرا لاجراءات الاصلاح الاقتصادية ولم يكن هناك اي احتجاج بالرغم من قسوة هذه الاجراءات والتي كانت عبارة عن جراحة مؤلمة جدا ولكن الشعب تحملها حرصا على بلده، وفي الوقت نفسه نجد ان ما تحقق على ارض الواقع يعطي الامل للسنوات المقبلة.

واشار محلب الى ان الشعب هو الذي انقذ بلده بعد ان اختطف لمدة عام، والذي تحمل الاصلاح الاقتصادي هو الشعب ايضا، والذي لديه أمل هو الشعب نفسه، والحمدلله الامور مستتبة جداً في مصر والشعب حول قائده ومؤمن به، وكان من حظنا وجود قائد له رؤية وشعب له رؤية.

وعن الشكوى من ارتفاع الاسعار في مصر قال محلب انها ليست شكوى وانما كما قلت آنفا ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت مؤلمة ويتألم منها الشعب، وهذه حقيقة، ولكن بدأت الامور في التحسن، فالتضخم بدأ يقل منذ شهرين، والاسعار في انخفاض، والبطالة تقل، والسياحة في تحرك، وبالتالي توجد مؤشرات ايجابية جدا خفقت من الضغط النفسي.

وسألت “السياسة” المهندس إبراهيم محلب الذي يطلق عليه في مصر “البلدوزر” عن قطار التنمية في بلاده، فأكد أن ذلك مرتبط بتحسن مستوى معيشة الشعب، حيث لابد أن تصل التنمية إلى القرى وليس إلى المدن فقط، وهذا ما سيكون ان شاء الله في المرحلة المقبلة بوصول التنمية إلى الجميع ولا تكون عبارة عن أرقام والناس بعيدة عنها ولا تحس بها، وهذا هو التحدي الكبير.

واضاف: التنمية ليست في مجال الاقتصاد فقط، وانما في نوعية الحياة أيضا، كدخول الصرف الصحي إلى كل قرية، وشمول الرعاية الطبية لجميع المصريين من خلال التأمين الصحي كمظلة تصل إلى الكل، وبالتالي يشعر بها الانسان ، وكذلك البدء في خطة اصلاح التعليم من جذوره والغاء الثانوية العامة والاعتماد على التعليم الالكتروني وادخال المدارس اليابانية، فهذا من الأشياء التي تجعل الناس تحس بالتنمية.

مواجهة الإرهاب

وفي اطار المواجهة العسكرية التي تحقق اهدافها في مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية وضرورة تغيير الخطاب الديني ومنع جذب الشباب المغرر به إلى هذه التنظيمات الإجرامية، اوضح المهندس محلب ان الخطاب الديني جزء من هذه المنظومة الواحدة في مواجهة الارهاب، ولكن علينا الاهتمام بالثقافة وتفعيل قصورها والمسرح والتشجيع على قراءة الكتب وضرورة المحور الثقافي في الجامعات والتواصل مع الشباب وعدم تركه لمثل هذه الافكار، وكذلك نشر الوعي عن طريق الثقافة.

وشدد على الدور الكبير جداً الذي يلعبه الإعلام في مواجهة الإرهاب وذلك من خلال خريطة إعلامية واضحة ومحددة كما كانت موجودة في مصر في ستينات القرن الماضي حيث كانت تشمل المحور الديني من خلال برنامج نور على نور، ومعرفة المتغيرات السياسية ببرنامج نافذة على العالم، وحوارات مفيدة مع كبار الأدباء والمفكرين مثل نجيب محفوظ وطه حسين، فضلا عن الاطلالة السياسية، وبالتالي فإن الاعلام مع الثقافة مع الخطاب الديني والتواجد مع الشباب سيشكل نوعا من التحصين ضد الافكار المتطرفة.

وشدد محلب على فشل محاولات بث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لان الشعب المصري نسيج واحد, وهذه المحاولات اصبحت مضحكة ولا تجد من يستمع اليها لان طول عمر الشعب المصري هو دم واحد ونسيج واحد وان اختلفت الديانة.

وردا على سؤال حول انتشار رشاوى وفساد واستيلاء على الاراضي دون وجه حق ودور الدولة في مواجهة هذه الظواهر, اكد محلب على الدور الذي تقوم به الرقابة الادارية في ضرب الفساد بقوة, حيث نسمع يوميا تقريبا عن القاء القبض على متورطين في مثل هذه الاعمال, ولا يوجد كبير امام القانون والحق, وبالتالي بدأ الفساد يقل وسيقل اكثر بوجود الاجهزة الرقابية والوعي.

العلاقات الكويتية المصرية رويت بالدماء بين أشقاء في البلدين

كان مسك الختام في الاسئلة عن العلاقات الكويتية المصرية حيث اكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والستراتيجية ابراهيم محلب على ان لهذه العلاقات وضعها الخاص والمتميز في العلاقات بين الدول لانها رويت بالدم المصري على ارض الكويت والدم الكويتي على ارض مصر, فضلا عن مساهمات كثيرة من المصريين في مشروعات كويتية منذ خمسينات القرن الماضي, وحتى الان مازالت الشركات المصرية الكبرى مثل المقاولون العرب تنفذ مشروعات ومنها حاليا مجموعة طرق سريعة بملايين الدنانير, فضلا عن وجود عمالة مصرية رائعة تعمل في الكويت بكل اخلاص وتفان ودقة.

ولفت الى وجود الالاف من الكويتيين على ارض مصر وهم محل ترحيب دائم من الجهات الرسمية والشعبية وبالتالي فان العلاقات بين اشقاء وليس على مستوى الدولتين فقط.