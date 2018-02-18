الكويت هنأت غامبيا بأعيادها الوطنية

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

عطلة الأعياد الوطنية أربعة أيام

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن يومي الأحد والاثنين 25 و 26 فبراير الجاري عطلة رسمية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وذلك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير على ان يبدأ العمل الرسمي يوم الثلاثاء 27 الجاري. وقال الديوان في تعميم صادر امس انه بالنسبة للاجهزة ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

الشؤون: حل جمعية ومبرة خيرية

كتب – فارس العبدان:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ”السياسة” عن حل جمعية ومبرة خيرية بناء على قرار لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الاهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية.

وأشارت المصادر الى التوجه لتشكيل لجنة لتصفية اموال الجمعية لمساعدة الطلبة بعد حلها بناء على القرار الوزاري رقم 10/أ لسنة 2018, مضيفة انه كذلك تم حل مبرة المجموعة الخيرية بناء على قرار لجنة متابعة الاشهار وعلى مذكرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات ومذكرة قطاع الشؤون القانونية.

“الفتوى والتشريع” تكسب حكماً بـ 57٫7 ألف دينار من شركة لعدم سدادها ضريبة دعم العمالة

قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد، امس، الأحد إنه وفي سابقة هي الاولى من نوعها استجابت محكمة أول درجة لطلب (الفتوى) بإلزام إحدى الشركات الكويتية بالتعويض لتأخرها ومماطلتها في سداد ضريبة دعم العمالة. وأوضح المسعد في بيان صحافي أصدرته الفتوى أن هذا النهج الجديد سوف “يعمم” في كافة قضايا ضريبة دعم العمالة والزكاة لمجابهة مماطلة الشركات في سدادها إزاء خلو القانون من أي نصوص عقابية أو غرامة تأخير للحفاظ على المال العام ولصيانته. وشدد على أن الضريبة مورد سيادي ينبغي المحافظة عليه واعطاؤه الأولوية بالتشريع والقضايا والإفتاء.

وكانت المحكمة الكلية قضت بجلسة عقدتها في 24 يناير الماضي بإلزام إحدى الشركات الكويتية العاملة في مجال التجهيزات الغذائية بأداء مبلغ 57.716 دينار كويتي (نحو 186.39 ألف دولار أميركي) قيمة الضريبة وعشرة آلاف دينار (نحو 32.700 ألف دولار) كتعويض عنها.

وكانت إدارة الفتوى والتشريع طلبت التعويض في سابقة هي الاولى من نوعها بسبب مماطلة الشركة في سداد الضريبة رغم اعترافها ويأتي طلب (الفتوى) لما للضريبة من تأثير كمورد سيادي يسهم في ميزانية الدولة وانفاقها على المشروعات العامة.

وأجابت المحكمة لطلب (الفتوى) وقضت بخطأ الشركة لعدم سداد الضريبة رغم إقرارها بها ما أدى إلى ضرر مادي تمثل في انخفاض إيرادات (الفتوى) من أحد مصادرها السيادية ومن ثم تأثيرها على الانفاق الحكومي فضلا عن تغير قيمة العملة من الوقت الواجب الأداء فيه لحين أدائها فعليا.

يذكر أن قانون ضريبة دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 ورقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة لم يتضمنا نصا على أي غرامات تأخير وهو ما تعمل الفتوى على معالجته.

محافظة الفروانية تنظم احتفالاً وطنياً اليوم

برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تقيم المحافظة حفلا وطنيا ضخما بمناسبة الأعياد الوطنية اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى في فندق كراون بلازا الفروانية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ووجه المحافظ الدعوات لرجال الدولة والشخصيات الرسمية وأعضاء السلك الديبلوماسي ورجال الأعمال والإعلام والكثير من وجوه المجتمع والقياديين والمسؤولين ووجهاء وأبناء المحافظة.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ فيصل الحمود حرص المحافظة على أن يكون الحفل على مستوى متميز وضخم يليق بهذه المناسبة العزيزة .

يذكر أن الحفل سيشهد الكثير من المفاجآت، لاسيما وأنه يتضمن أوبريتا وطنيا مميزا ضخما، والكثير من الفقرات الوطنية بمشاركة كافة المؤسسات في نطاق المحافظة.