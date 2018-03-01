الأمير عزى الرئيس المصري بضحايا قطاري البحيرة

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب وبضائع في محافظة البحيرة والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

الكويت هنأت البوسنة بعيدها

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس د.دراجن شوفيش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

الديوان الأميري نعى الجازي الأحمد

نعى الديوان الأميري المغفور لها الشيخه الجازي الأحمد الجابر المبارك الصباح ارملة المغفور له الشيخ مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز 86 عاما حيث وارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر أمس.

عزاء الرجال: ديوان المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح -الشعب البحري ـ شارع الخليج العربي.

عزاء النساء: قصر المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح ـ الشعب البحري ـ شارع الخليج العربي ـ هاتف 22619859.

الغانم عزى بضحايا تصادم قطارين بمصر وهنأ بالعيد الوطني للبوسنة

بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال عبر فيها عن خالص العزاء و صادق المواساة بضحايا تصادم قطارين بمحافظة البحيرة اسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى, سائلا المولى جلت قدرته ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يعجل في شفاء المصابين.

كما بعث الغانم ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيسة مجلس النواب في البوسنة والهرسك بوريانا كريستو ورئيس مجلس الشعب أوجينيان تاديك وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدههما.

فتح باب النقل والندب والتمديد في “القوى العاملة”

كتب-فارس العبدان:

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة د.مبارك العازمي بأنه تم إلغاء العمل بالقرار الإداري رقم (1097) لسنة 2017 بشأن وقف النقل والندب وتمديده.

وأفاد العازمي باستمرار حظر النقل الى إدارة عمل محافظة الجهراء ووحدة تقدير الاحتياج بالجهراء ووحدة تفتيش العمل بالجهراء ووحدة علاقات العمل بالجهراء , وأيضا حظر النقل إلى إدارة عمل محافظة الأحمدي ووحدة تقدير الاحتياج بالأحمدي ووحدة علاقات العمل بالأحمدي.

وقال العازمي يستثنى من حظر النقل (نقل وندب الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها وجاء كل ذلك وفق القرار الاداري رقم (146) لسنة 2018.

الحرارة 25 مئوية وضباب ببعض المناطق في الويك إند

قال رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الارصاد الجوية ياسر البلوشي أمس: ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي يساعد على استقرار الطقس فيما تظهر بعض السحب المتفرقة يصاحبها أمطار خفيفة مع فرصة لتكون ضباب على بعض المناطق.

وتوقع البلوشي في تصريح إلى “كونا” ان يكون الطقس دافئا اليوم “الجمعة” والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها مابين 8و28 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف الى معتدل الموج بارتفاع ما بين 1 و3 أقدام. واشار الى انه من المتوقع ان يكون الطقس ليل اليوم باردا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 8 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى مابين 12 و14 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج بارتفاع يترواح ما بين 1 و2 قدم.

وقال البلوشي: ان الطقس سيكون دافئا نهار الغد “السبت” والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح مابين 8 و22 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 23 و28 درجة مئوية. وتوقع ان يكون الطقس ليلة السبت – الأحد باردا نسبيا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتراوح مابين 6 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 15 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج بارتفاع 1 الى 3 أقدام.