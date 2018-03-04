موجهون سوريون يناشدون القيادة تأجيل إنهاء خدماتهم حتى الخامسة والستين

ناشدت مجموعة من الموجهين السوريين القيادة بتأجيل قرار انهاء خدماتهم حتى سن الخامسة والستين أو بعد اتمام 40 سنة فعليه في الخدمة بدلا من خمسة وثلاثين.

وقال الموجهون في مناشدتهم

نحن مجموعة من الموجهين الفنيين السوريين، العاملين في وزارة التربية، نلجأ إلى الله، ثم إليكم وأنتم كما عهدناكم، رمز من رموز الخير والعمل الإنساني، أن تنظروا إلينا بعين العطف والإنسانية.

فقد جاءتنا قرارات بإنهاء خدماتنا، وأنتم تعلمون الظروف التي تمر بها بلادنا سورية لذا نرجو منكم أن يكون قرار إنهاء الخدمة في الخامسة والستين، أو بعد إتمام أربعين سنة فعلية في الخدمة، بدلا من خمس وثلاثين سنة وان يكون لمن تجاوز ذلك مجال لتجديد سنوي على بند المكافأة والاستعانة بالخبرات.

واضافوا و”نحن كما عهدتنا الكويت نعمل، سنظل بعون الله، جاهدين مخلصين بخبراتنا ونشاطنا في خدمة هذا البلد الطيب وأبنائه الكرام.

“جودة التعليم” بيانات “الاعتماد الاكاديمي” تشوبها ملاحظات

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن هناك قراراً طال انتظاره لعقود من الزمن بشأن البدء في عملية الاعتماد الأكاديمي لكليات جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، لاسيما بعد اعلان الحصول على الموافقات المبدئية للاعتماد الأكاديمي الأميركي “ABET” لعدد من الكليات ، والذي انهالت بعده التبريكات بهذا الانجاز مبشرة ان بيانات الاعتماد الاكاديمي ينوبها ملاحظات.

وطالبت الجمعية في بيان صحافي أمس بالوقوف عند مسؤولياتهم التي قد تنسف هذا الجهد برمته متسائلة هل هناك جهة محايدة تدقق على البيانات المقدمة لمنظمة ABET من الأقسام العلمية بكليات جامعة الكويت و كليات هيئة التطبيقي ومعاهدها ، للتأكد من ان البيانات المقدمة لمنظمات الاعتماد هي بيانات صحيحة وواقعية ولا يشوبها أي تحريف أو عدم مهنية ينعكس على صحة و جودة هذا الاعتماد فيكون هو والعدم سواء.

كما تساءلت هل تم التدقيق على أهم عنصر في الاعتماد الأكاديمي وهو الإطلاع على تقييم مستوى مخرجات الجامعة و”التطبيقي” بسوق العمل ، و هل هناك مشاركة فعلية قائمة و مستمرة من قبل جهات سوق العمل في تقييم المخرجات، ام كان هذا غائباً من عملية الاعتماد؟.

اتحاد “التطبيقي” لحصول الطلبة “البدون” على الإغاثة الطلابية

أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد العويمري أنه آن الأوان للتخفيف من معاناة الطلبة البدون في “التطبيقي”، مشيراً إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة تعرقل مسيرتهم الدراسية، منها أن المؤسسات التعليمية ترفع نسب القبول أمامهم، مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الكويتي.

وأوضح العويمري في تصريح صحافي بأن هذه الشريحة لا تعرف لها وطنا سوى الكويت والعديد من آبائهم وأجدادهم ضحوا بدمائهم فداء لتراب الكويت إبان الغزو الصدامي الغاشم، انه داعيا إلى لشمولهم بالإعانة الطلابية التي يحصل عليها طلبة التطبيقي لمساعدتهم على توفير الكتب والمذكرات التي يحتاجون إليها، ولفت إلى أن كثيرين من الطلبة البدون لا يتمكنون من استكمال دراستهم نظرا لظروفهم المادية الصعبة.

“شعوا سعادة” في العلوم الحياتية

أقامت وحدة الاعتماد الأكاديمي في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت برئاسة مشرف عام الوحدة د.نائلة الصليهم ورشة بعنوان «شعوا سعادة» حاضرت فيها مدربة الحياة المتخصصة في العلاقات دلال الجناعي، وذلك في الحرم الجامعي بالعديلية.

وأكدت الجناعي أهمية الورشة في إعطاء الأفراد مفهوم مختلف عن الحياة من خلال تطبيقها على أرض الواقع، وكيفية استخدام المعلومات المقدمة في هذه الورشة في الحياة.

وتطرقت الجناعي إلى تقييم حياتنا في الوضع الحالي، وكيفية تحقيق السعادة والتوازن فيها، معلنة عن تقديم حلقة إذاعية أسبوعية بعنوان «انسجام بودكاست» تتحدث فيها عن كيفية تحقيق السعادة والانسجام في العلاقات مستعرضة بعض الأمور التي يجب أن يضعها الفرد في الحسبان حتى يتمكن من إيجاد الحل المناسب في كافة الأمور الحياتية.

“تدريس التطبيقي”: ثلاث دورات تدريبية للأساتذة

أعلن أمين السر ورئيس لجنة التدريب والتطوير في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. فارس المطيري عن عقد 3 دورات تدريبية متنوعة للاساتذة خلال شهر مارس الجاري وذلك في انطلاقة متميزة لاعمال لجنة التدريب بالرابطة.

وبين المطيري في تصريح صحافي بأن الدورة الأولى ستقام الأربعاء المقبل بعنوان «فن الاتيكيت والذوق»وستحاضر فيها الدكتورة عايدة العيدان فيما ستعقد الدورة الثانية 12 مارس الجاري بعنوان «نماذج قبول التقنية وانتشارها» للدكتورة بدور المسعد أما الدورة الثالثة فستكون في 14 الجاري بعنوان «مهارات العرض والتقديم» للدكتور محمد العجمي.