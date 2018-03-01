كتب – مفرح حجاب:

يتواجد الكاتب الشاب محمد الكندري في دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل «المواجهة» الذي يجري تصويره الان، ويعتبره تجربة جديدة ومختلفة، حيث انه للمرة الاولى يتجه في كتاباته الى الرومانسية.

وقال الكندري ان الدراما الخليجية تتخلص من التقليدية والتكرار يوما بعد اخر، وقد ظهر ذلك جليا خلال اخر موسمين، بل اصبحت الدراما تتمتع بحرية كبيرة، بدليل هذا التنوع الموجود على الشاشة، مشيرا الى ان بعض الكتاب الذين لا يجيدون التعامل مع الدراما هم قليلون جدا، لافتا الى ان الكاتب خلال السنوات الاخيرة اصبح له تقدير كبير في الساحة الفنية.. وفي الحوار مزيد من التفاصيل:

\ أين انت من الدراما هذا الموسم؟

– الان يجري تصوير مسلسل «المواجهة» من تأليفي واخراج حسين الحليبي، وانتاج المجموعة الفنية مع باسم عبدالامير، وهو من بطولة حسين المنصور، شجون الهاجري، حمد اشكناني، محمد العلوي، نور الغندور، فهد باسم، صابرين بورشيد، وزينب غازي، وسيعرض خلال شهر رمضان المبارك.

\ ما الخطوط العريضة لهذا المسلسل؟

– اول مرة اتجه في كتاباتي الى الرومانسية، وبجانب ذلك فانه يتناول قضايا الشباب، لا سيما ما يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن بعض الامور التي نتوقع ان تحدث في المستقبل، ومن اهم القضايا التي يتناولها المسلسل هي الصراع بين الحب والخوف، ومن سينتصر في النهاية.

\ لماذا تحمل معظم الاعمال معالجة تقليدية وتكرارا في الافكار؟

– في اخر موسمين للدراما الخليجية اصبح هناك نوع من الحرية، ولذك تجد لدينا تنوعاً بعض الشيء، والدليل ان العمل الاخير للفنانة سعاد عبدالله كان عبارة عن مجموعة حكايات، وكل واحدة تختلف عن الاخرى، وحتى الفنانةحياة الفهد قدمت كوميديا، فانتازية، وكل ذلك دليل على وجود حرية في الدراما، ولذلك هذا العام سيتم القضاء على التقليدية بشكل كبير.

\ ما سبب اتهام المؤلفين الشباب بانهم وراء تسطيح الدراما؟

– انا اتفق مع من يردد ذلك، فبعض المؤلفين الشباب وليس الكل يستسهلون في مام يكتبون لكني قدمت اعمالا كثيرة من بينها عملان في الاذاعة مع حياة الفهد وعبدالرحمن العقل وهدى حسين وغيرهم.

\ لكن هناك مراهقة شبابية في الكتابة؟

– انا اتفق معك بان هذا الامر يحدث في تأليف الرواية وليس في الدراما، واذا كان موجوداً فهو من شخص واحد او اثنين، ويهتمون بالشكل العام للفنان على حساب الموضوع.

\ هل تؤيد تفصيل الاعمال على الفنانين وتأليف اعمال خاصة لبعضهم؟

– لا اتفق مع هذا الامر نهائيا، بل احب ان يكون العمل جماعياً.

\ لكن البعض يتهمك انك تكتب ادواراً للفنانة بثينة الرئيسي؟

– نعم، لانني عندما اكتب دوراً لها في عمل يكون تأليف العمل عبارة عن ورشة هي شخصيا تشارك فيها مع المخرج وانا من الناس الذين يقبلون بتدخلات المخرجين في اعمالهم، لانه من حقه ان يكون له رؤية اخراجية طالما سيكون مسؤولاً عن العمل امام الجمهور.

\ هل الساحة الفنية تستوعب كل المؤلفين الشباب؟

– نعم، ونتضايق اذا غاب احدهم عن الموسم او ظل لفترة بعيدا.

\ لماذا يقول الممثلون والمنتجون ان المشكلة في عدم وجود نصوص؟

– المشكلة انه كل واحد يفشل في عمل يقول القضية في النص، وانا اقول له لماذا قبلت به من البداية؟ المشاكل موجودة في كل تخصص بما في ذلك التمثيل، لكن مشكلتنا اننا نضع دائما اللوم على الاخرين، وانا اتمنى على من يرى النص غير جيد الا يشارك به.

\ هل الكاتب مهمش وهل المنتجون وغيرهم لا يتعاملون معه بما يتناسب مع قيمته الحقيقية؟

– اعتقد ان المؤلف بدأت تتحسن اوضاعه عاماً بعد اخر بلا شك.

\ وماذا عن الممثلين الذين تسند اليهم ادور اكبر من قدراتهم ويتسببون في افشال العمل؟

– المشكلة الرئيسية ان البعض لا يفهم ان الادوار الثانوية هي من اهم ركائز العمل، وحتى لو كان النجم يتفوق على نفسه ومعه بالعمل ممثلون غير جيدين بالتأكيد لن ينجح العمل.