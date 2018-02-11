“محمد بن راشد للفضاء” يكشف عن التصاميم النهائية لـ”مسبار الأمل” و”خليفة سات”

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عن التصاميم النهائية لمسبار الأمل، أول مسبار عربي إلى المريخ، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.

كما تمت مناقشة تفاصيل خطة المريخ 2117 التي تهدف إلى إنشاء أول مستوطنة بشرية على المريخ، وبرنامج الإمارات لروّاد الفضاء الذي سيتولى تدريب إماراتيين على استكشاف الفضاء.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء أيضاً عن تصاميم «خليفة سات»، القمر الصناعي الإماراتي الثالث والأول الذي يتمّ تطويره على أيدي كفاءات إماراتية بشكل كامل.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني، «للعالم العربي تاريخ طويل من الدراسات الفضائية والفلكية، واحتضن الكثير من الروّاد الأوائل في هذا المجال.

وتهدف رحلة «مسبار الأمل» الى توفير دراسة نهارية وموسمية عن غلاف المريخ الجوي لتحديد العوامل الرئيسية لاندفاع غازي الهيدروجين والأكسجين نحو الفضاء، العنصران اللذان يكوّنان معاً جزيئات الماء.

ويبلغ طول «مسبار الأمل» ثلاثة أمتار، وهو مرفق بألواح شمسية قادرة على توليد 600 كيلوواط.

وسينطلق قريباً نحو الكوكب الأحمر في رحلة تبلغ مسافتها 55 مليون كيلومتر، ويتمتع المسبار بمزايا أساسية أخرى تشمل أجهزة مطيافية متطورة وكاميرات ستصوّر معلومات مهمة جداً عن غلاف المريخ الجويّ ومناخه.

ويشكّل مشروع المريخ 2117 الذي يهدف إلى إقامة أول مستوطنة بشرية على المريخ بحلول العام 2117 جزءاً من سعي مركز محمد بن راشد للفضاء إلى تدريب وتمكين وإلهام الإماراتيين في جميع مجالات البحث العلمي ولا سيما علم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي.

وتلقّى برنامج الإمارات لروّاد الفضاء نحو 3000 طلباً من منخرطين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين سنّ الـ20 والـ40، علماً أنّ أصغرهم يبلغ الـ17 وأكبرهم الـ58.