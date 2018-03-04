تصدر هاشتاغ “الأمير محمد بن سلمان نور مصر”، قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع وصول ولي العهد السعودي إلى القاهرة.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “المصري اليوم” المصرية، أن الهاشتاغ تضمن آلاف التغريدات التي رحبت في محتواها بولي العهد السعودي، متمنين له طيب الإقامة في بلده الثاني، مصر.

ومن بين التعليقات، تعليق من حساب يحمل اسم إبراهيم الشيتوي، قائلا “كلنا واحد وشعب واحد وربنا دايما يجمعنا على أن نكون واحد في مواجهة الأعداء من الداخل والخارج”.

ونشر حساب يحمل اسم خالد عيسوي، تدوينة “بيننا شرايين تحمل حب بالدماء، أهل مصر والسعودية على مدار التاريخ إخوة وأحباب، متفقين دوما وما اختلفنا مرة”.