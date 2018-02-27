محمد بن سلمان يزور بريطانيا في السابع من مارس

لندن – رويترز:

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان سيزور بريطانيا في السابع من مارس المقبل، لإجراء محادثات مع ماي ستشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي.

وقال المتحدث “تدشن الزيارة حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف “تتيح الزيارة أيضاً فرصة لتحسين تعاوننا في مجابهة تحديات دولية مثل الإرهاب والتطرف والحرب والأزمة الإنسانية في اليمن وقضايا إقليمية أخرى مثل العراق وسورية”.

وأوضح أن ماي ناقشت الزيارة مع أعضاء الحكومة أمس، بما في ذلك الإدراج المنتظر لشركة “أرامكو” السعودية، الذي قد يصبح الاكبر في التاريخ ويعد محور تنافس حاد بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي بيان منفصل، قالت ماي إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، وهي الأولى منذ تعيينه في يونيو العام 2017، تتيح لبريطانيا الحديث “بصراحة وبشكل بناء” بشأن بواعث قلق مثل اليمن وأمن الشرق الاوسط.