محمد بن نايف يعود للأضواء

جذبت صورة جديدة لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، أنظار المعلقين السعوديين على موقع “تويتر”.

ونشر المصور السعودي الشهير عويد العويد، صورة تظهر الأمير محمد بن نايف، وعلى ذراعه صقر، مع تعليق “مقناص 2018″، ودعاء “الله يحفظك سيدي”.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الأمير محمد بن نايف أعفي من ولاية العهد في يونيو الماضي، وعين مكانه الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الأمير محمد بن نايف منذ إعفائه من مهامه، حيث نشر المصور السعودي عويد العويد صورة للأمير السعودي محمد بن نايف، وهو يحمل صقرا، والتقطت للأمير خلال رحلة صيد.