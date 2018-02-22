كتبت – جويس شماس:

لا شك ان لهذا الشرق اهمية كبرى بالنسبة الى الدول الطامعة بثرواته ومكانته الجغرافية وتاريخه، ما جعله منطقة نابضة بالاحداث والمخططات والمؤامرات القديمة والحديثة نظرا لاهميته الثلاثية؛ في تاريخ الستراتيجية الدولية، وكجسر بين دول العالم وقاراته، واقتصاده الذي يعد من اسباب معاناته، لذلك قدم الكاتب محمد خليفة في اصداره الرابع «الشرق الاسود… لعبة الشيطان»، مادة دسمة من المعلومات حقيقة لعبة الشيطان التي يتعرض لها الشرق الاوسط حتى لا يصبح اسودا، وغاص في الاعماق الجمع المادة والتنقيب عنها من مراجع ومصادر مهمة عربية واجنبية، ابرزها القرآن الكريم وصحيح البخاري و»الصهيونية العالمية» لـ عباس العقاد والاهرام المصرية والمركز العربي للبحوث والدراسات و»لعبة الامم» لـ مجدي كامل و»احجار على رقعة الشطرنج» لـ وليام جاي كار، متناولا ازمنة متنوعة بدات في عهد السلطنة العثمانية، وتحديدا منذ العام 1299، وصولا الى الاكاذيب الاسرائيلية التي شككت في وطنية ثورة 23 يوليو 1952 بمشاركة المخابرات الأميرككية والبريطانية والموساد وكيفية تنفيذ وتطبيق بروتوكولات صهيون، مرورا بإرساء الصهيونية العالمية منذ «هيرتزل» في العام 1897 لتحقيق اهدافها بالتآمر المباشر والتعاون بين الاميركيين والاتحاد السوفياتي.

اختار خليفة هذا العنوان الادبي لكتابه السياسي، كنوع من التشويق، بغية جذب القارئ وتشخيصه على قراءته والتعمق في المعلومات والبيانات والاحداث، خصوصا انه متأثر بإختصاصه في دراسة الآثار المصرية القديمة، ويقول «يرصد هذا الكتاب بعض مخططات قوى الشر على دول الشرق الاوسط عموما، والدول العربية خصوصاً، يحمل دعوة جديدة لدراسة التاريخ وقرائته مجددا املا في استخلاص العبر منه، كما انه مرآة للامم يعكس الماضي ويترجم الحاضر ويستلهم المستقبل»، نافيا ان يكون مجرد كتابة احداث وتاريخ شعوب او عرضها فحسب، ويضيف «يجمع هذا الكتاب بين تحليل وفهم وتفسير للوصول الى حقائق تساعد على معرفة الماضي والحاضر والتنبؤ للمستقبل، لان المجتمعات لا تتغير سوى بأبنائها، فتغير ما بأنفسها ليغير الله ما بها، ليكون من الشر الى الخير، من الانحراف الى الاستقامة، من الظلال الى الهدى، من التشرذم الى الوحدة، من الضعف الى القوة، من الذل الى العزة، من الافراط الى الاتحاد والتماسك، من اليأس الى الامل، من الانكسار الى الانتصار، من الخوف الى الامن، من الفشل والسقوط الى النجاح والبناء»، وان مفتاح الخروج من المأزق الذي يعيشه العرب يكمن في التخلي عن موقف المتفرج من الاحداث التي تحصل في بلدانهم، لان العالم في تبدل مستمر والوعي الانساني يتزايد والمدارك تتشعب، ما يفرض عليهم قراءة التاريخ بتعمق، وليس من الزوايا السطحية والتخلص من نظرية «اننا امة أسيرة تاريخها».

انتقى الكاتب خليفة، الذي اصدر خلال ست سنوات اربعة كتب؛ اولها «يوميات ثورة 25 يناير.. انتصار شعب وسقوط نظام» في العام 2011، ثم «ثورة أم الدنيا.. حلم او كابوس»، فـ «365 إخوان.. الصراع والحصاد المر في مصر»، واخيرا «الشرق الاسود.. لعبة الشيطان»، هذا العنوان لان هذه البقعة الجغرافية امست عالما غابت عنه شمس الحقيقة واختلطت فيه المفاهيم وضاعت الافكار وجنحت الآراء، يقول «اصبح الشرق الاوسط عالما مليئا بالمرارة والآلام، واوطان تحيط بها المصائب من كل جانب، وتعاني من العراقيل والمتاعب»، ويرصد بعض موجات المخططات والمؤامرات، بعضها قديم وبعضها الاخر جديد، على الشرق الاوسط والدول العربية، «حاولت وضعها امام الاجيال القادمة في محاولة لفهم ما يحدث، راجيا ان يتم قراءة احداثها واستخلاص دروسها والعبر من خلالها حتى يتردد في الآذان صوت نذير ودعوة الى اليقظة في عالم يموج بالفتن زالاحقاد، وكأنه غابة يأكل فيها القوي الضعيف»، خصوصا انه يرى ان السبيل الوحيد للنجاة وتحقيق افضل الاوضاع يتمحور حول اليقظة والاستعداد الدائم لأسوأ الاحتمالات»، ون القوة والاتحاد درع يحمي الحق ويصون الكرامة ويحقق الامن.

وشرح خليفة ان مصطلح المؤامرة يؤمن به العرب، ويعتبرونه جزءا لا يتجزأ من مصطلحاتهم، بل المفتاح التفسيري لاي قضية غامضة او مثيرة للشبهات، كقضايا الاغتيالات على سبيل المثال، او ما يحدث من تدمير دول بأكملها، يقول «العلاقات الدولية والصراعات والمصالح العامة والخاصة تتضمن الكثير من المؤامرات السرية والعلنية على حد سواء، لكن المعضلة التي تطرح تساؤلا مهما يدور في فلك «لماذا يدور الحديث عن دور المؤمرات الغربية وتغافل مساعدة العرب لهم على تنفيذها»، لان العرب انفسهم غالبا ما يساعدونهم في التخطيط بشكل مباشر او غير مباشر، والاستسلام للواقع وكأن القلوب لم تعد تعي والعقول توقفت عن التفكير، والحقائق غائبة عن الجميع في الوطن العربي، حكاما ومحكومين، حتى ان البلدان تسير في نفق مظلم لا نهاية له، ما يدفع الاجيال المستقبلية حتما للعنة من قبلها او نفسها.