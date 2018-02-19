الإعلام العربي عليه دور خطير في مواجهة مخططات تدمير العرب

القاهرة – شروق مدحت:

استطاع بكتابه الأخير جذب القراء من مختلف الدول العربية لما تضمنه من مخططات قوى الشر تجاه دول الشرق الأوسط عامة والدول العربية بشكل خاص، والمؤامرات التي تعرضت لها والتي لا تزال تحاك ضدها.

حول كتابه الأخير «الشرق الأسود، لعبة الشيطان»، وأعماله السابقة، التقت « السياسة « الكاتب محمد خليفة في هذا الحوار.

– متى بدأ مشوارك مع الكتابة؟

* تذوقت سحر الكلمة وأدركت قيمتها خلال المرحلة الاعدادية، تطور الأمر بالمرحلة الثانوية من خلال تقديمي للاذاعة المدرسية، بدأت في كتابه بعض المقالات القصيرة لبعض الصحف الاقليمية بالمرحلة الجامعية أثناء دراستي للآثار بكلية الآداب، بشكل مهني بدأ مشواري بالكتابة، خصوصاً التأريخ، مع أحداث 25 يناير، ادراكا مني بأهمية الحدث.

– ما تأثير العمل الصحافي على كتاباتك؟

* لم أمارس العمل الصحافي بشكل مهني، انما من خلال الهواية، حب الصحافة والكتابة، كثيرون مارسوا العمل الإعلامي من دون دراسة ونجحوا.

– لماذا اخترت عنوان «الشرق الأسود» لكتابك؟

* «الشرق الأسود، لعبة الشيطان»، ليس فقط بسبب حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها المنطقة فحسب، بل بسبب تعرض دولها لمحاولات الهدم، التخريب، التدمير، العنوان يشير إلى حجم المعاناة التي يعيشها العرب، ماذا حدث لمعظم الدول العربية، المحاولات المستمرة لهدم دول أخرى، منها كيان دول مجلس التعاون الخليجي.

– ما الرسائل التي يحملها الكتاب؟

* أننا أمة اقرأ، مع ذلك ليس هناك أي محاولات للقراءة، أقصد قراءة التاريخ، ما حدث ويحدث من مؤامرات جدير أن ننتبه له أملا في استخلاص العبر، العظات، الدروس للوصول إلى بر الأمان، في هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلادنا.

– ما أبرز القضايا التي ناقشها؟

* يتناول الكتاب الأحداث التي تتعرض لها البلاد العربية، فيه ولماذا الدول العربية، بشكل خاص، هي المستهدفة، أسباب سقوط الدولة العثمانية، تأثير اتفاقية «سايكس بيكو»، تأثير بروتوكولات حكماء صهيون على ما يحدث في المنطقة.

– ما أهم المراجع والدراسات التي اعتمدت عليها؟

* القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة، بعض الكتب، مثل، «الصهيونية العالمية» لعباس محمود العقاد، الصهيونية بين تاريخين لعبد الله النجار، أحجار على رقعة الشطرنج لوليام جاي كار، «لعبة الأمم» لمجدي كامل، بروتوكلات حكماء صهيون لمنصور عبد الحكيم، دائرة المعارف التركية، «الموسوعة الحرة»، بعض الصحف العربية والمصرية.

– ما علاقة «سايكس بيكو» بما يحدث في الفترة الراهنة؟

* يعلم الجميع أن اتفاقية «سايكس بيكو» تهدف إلى تقسيم المنطقة، السيطرة عليها، لا تختلف أفكار التقسيم قديما عما يحدث حاليا، الجميع يرى ما تتعرض له المنطقة من انقسامات، عرقية وطائفية، بشكل ممنهج.

مؤامرات

– ما أبرز المؤامرات التي أثرت على العالم العربي؟

* لعل اتفاقية «سايكس بيكو»، سقوط الدولة العثمانية، وعد بلفور، الذي أدى لقيام الكيان الصهيوني السرطاني، دور منظمات المجتمع المدني المشبوه، أهم ما تتعرض له المنطقة من مؤامرات بتمويل منظمات صهيونية لأضعاف، افشال، تمزيق أواصر الدول العربية تحديدا.

– من أبطال هذه الاحداث؟

* جميع بروتوكولات صهيون توضح كيفية سيطرة اليهود على العالم، فيها تصور كيف يساس العالم من خلالهم، تهدف إلى هدم النظام المجتمعي، نشر الفكر الفوضوي في كل أنحاء العالم، تشجيع تجارة السلاح من خلال اثارة الفتن والحروب، من أخطر ما جاء بها، السيطرة على وسائل الإعلام، الصحافة، دور النشر والطباعة، صناعة السينما والمسرح، اللعب على وتر الحرية والديمقراطية لتدمير العلاقة بين الأنظمة والشعوب.

– ما حلم بن غوريون؟

* اسقاط سورية، مصر، العراق، لأهمية الدول الثلاث وما تمثله – من وجهة نظره – من خطورة على الكيان الصهيوني.

– ما مستقبل سورية وسط ما يحاك لها من مؤامرات داخلية وخارجية؟

* لا يبشر بالخير، نظرة ليست تشاؤميه، بقدر ما هي قراءة للمستقبل، أخشى من تقسيم سورية.

– ما حروب الجيل الرابع ولماذا يطلق عليها ذلك المصطلح؟

* تنقسم الحروب إلى عدة مسميات، فحرب الجيل الأول، حرب تقليدية بين دولتين لجيشين نظاميين، الثانية تعرف بحروب العصابات، الثالثة تسمى بالحرب الوقائية أو الاستباقية، كما حدث في الغزو الأميركي للعراق، أما حرب الجيل الرابع فلا تستخدم بها أسلحة حربية، انما تكون أسلحتها وسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أيضا منظمات المجتمع المدني المشبوهة، المعارضة، الاستخبارات، جميعها يهدف إلى افشال واسقاط الدول لصالح من يمولها من دول عظمى ومنظمات صهيونية.

أطلال

– لماذا قلت ان الدول العربية، بقايا أطلال؟

* لأنه لم يعد لها دور مؤثر بعد أن تحولت إلى ما يشبه أو ما يسمى بدول العالم المريضة، رسالتي لهذه الدول، أن تعي ما يحاك لها، أن تعمل على التعايش داخليا وخارجيا، مواجهة دور إيران في المنطقة.

– هل يساعد العرب في تنفيذ مخططات ومؤامرات قوى الشر؟

* نعم، هل هناك دور أكبر من المصائب والنكبات التي تمر بها البلاد العربية، صراعاتهم السياسية، الطائفية، العرقية، المذهبية، انهم أرض خصبة للانقسام، التشتت، التمزق، الفرقة، بل والضياع.

– من أكثر الدول العربية استهدافا من مخططات هذه القوى؟

* مصر، سورية، العراق، السعودية لأهميتها في المنطقة، نتابع ما حدث لسورية والعراق، لا تزال المحاولات للنيل من مصر والسعودية، أتمنى ألا تفلح هذه المحاولات.

– إلى متى تستمر هذه المخططات؟

* طالما هناك خلافات عميقة بين الأفراد والدول، سوف تستمر تلك المخططات، العجيب أن هذا الفكر لا ينمو الا في مجتمعاتنا، أظن أن السبب يكمن في الجهل الذي تعاني منه المنطقة بكل مستوياته.

– ما دور الانترنت في نشرها؟

* لعل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى من أخطر وسائل الإعلام حاليا على حياة المجتمعات والدول، ما لم يحسن استخدامها، تستخدم اليوم هذه الوسائل بشكل غير أخلاقي، لا شك أنها تساهم وبشدة في نشر الكثير من الرسائل التي تهدف إلى النيل من استقرار بلادنا العربية.

– ما دور الإعلام المصري في افشالها؟

* الإعلام المصري بشتي وسائله المرئي، المسموع، المقروء، عليه دور عظيم في افساد المخططات، مواجهة الارهاب وأفكاره، يقع عليه اللوم في عدم قدرته على القيام بالمنوط به، لافتقاده الكوادر التي تناسب متطلبات المرحلة الراهنة.

– ما أكثر الحروب خطورة على مصر في الفترة الحالية؟

* عدم مواجهة الأفكار المتطرفة، عدم مواجهة الشائعات، الفساد الأخلاقي الذي ساد بشكل فج عقب 25 يناير، هذا دور أجهزة الدولة، من قبلها الأسرة الذي تلاشي دورها بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وأمور أخرى عديدة هدفها ضرب المجتمع المصري أخلاقيا.

– ماذا تعني بضرب المجتمع المصري أخلاقيا؟

* ضرب المجتمع المصري اخلاقيا، وسيلة من وسائل الحروب، بدأ في مصر عقب 25 يناير، تعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات انحدارا في الأخلاق، الغريب أن رسالة الاسلام الحقيقية هي الأخلاق، الا أن غالبية الشباب، على وجه التحديد، الذين يمكن اعتبارهم أهم وسائل اضعاف مكونات المجتمع، وقع في فخ الانحدار الأخلاقي، ربما كان الإعلام بما يقدمه من رسائل هابطة وغير هادفة من أهم أسباب انتشاره أيضا.

– ماذا تقصد بعنوان كتابك « 365 اخوان «؟

* أشرت في هذا الكتاب لامكانية حدوث ما يشبه الحرب الأهلية في البلاد بسبب الشعور الشديد بالقلق على استقرار الوطن، في تلك المرحلة التي شهدت انقسامات حادة وخلافات واضحة، ليس فقط بين النخبة بكل مكوناتها، انما امتدت لتشمل كل قطاعات المجتمع وقتها.

دور سلبي

– لماذا حدث الانقسام بين النخبة بكل مكوناتها خلال سنة الاخوان؟

* من أهم أسباب تقدم او تأخر الدول، دور نخبها، من المفترض أنهم الطبقة الأعلى أخلاقيا، علميا، ثقافيا، اختلافهم جاء بسبب انحيازها إلى أشخاص وجماعات، غلبوا ايدولوجياتهم على حساب مصلحة الوطن في كل الأحوال، مارس هؤلاء دورا سلبيا، ليس فقط في مرحلة معينة، بل في كل المراحل.

– ماذا عن كتابك « يوميات ثورة 25 يناير، انتصار شعب وسقوط نظام «؟

* اذا تجاوزنا عن كل ما قيل ويقال عن أحداث يناير، من خلال مفهوم المؤامرة حولها، في ظل اقحام ما يسمى بالاسلام السياسي، كنا جميعاً أمام «ثورة» مصرية متفردة، فجرها غضب عارم تراكم لعقود طويلة من الزمن، متفردة لما شهدناه في أيامها الأولى من سلوكيات أخلاقية لم تحدث من قبل أشاد بها العالم أجمع.

– ما تصورك لمستقبل المنطقة العربية؟

* رغم ميلي الشديد للتفاؤل، اتوقع وفقاً لما يحدث على أرض الواقع، أسوأ من ذلك، على الأقل خلال العشرية القادمة، ربما يحدث تقسيم في سورية، العراق، اليمن، أخشى على لبنان التي تقف على حافة الخطر، نفس الحال التهديدات التي يواجهها كيان مجلس التعاون الخليجي، الذي كان قبل قريب من أقوى الكيانات في المنطقة وحدة واستقرارا.

– كيف ترى المرحلة السياسية في مصر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟

* لا أرى منافسا حقيقيا تجتمع عليه معظم القوى السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لا أعتقد أن شخصا مثل المحامي خالد علي، يصلح لأن يكون مجرد منافس وليس رئيسا محتملا، كذلك الحال للفريق أحمد شفيق، الذي لم يعد رجل المرحلة لأسباب كثيرة، كما لم يكن في المرحلة الأولى رجل المرحلة عقب أحداث يناير، لأنه كان محسوبا على نظام مبارك.

– ما سبب تركيزك على الانظمة الحاكمة في كل كتبك؟

* الأنظمة هي القاسم المشترك في كل مرحلة لأنها المسؤولة عن ادارة شئون البلاد، عليها التحلي بهذه المسؤولية، كل اخفاق أو نجاح يعود لها، أظن أن كل نظام له ما له وعليه ما عليه، لكن هذا لا يحدث، في مجتمعاتنا نحب بالكلية ونكره بالكلية، ليست هناك معايير واضحة لتقييم أي نظام، وفقاً لكل أيديولوجية، هذا ينطبق على كل المجتمع العربي وليس المصري فقط.

– ما الشخصية الادبية التي تركت بصمة على شخصيتك؟

* الكثير من الشخصيات الأدبية في مصر تمنح الأمل، تشعرني بالفخر، على المستوى الشخصي أميل إلى كتابات الدكتور مصطفى محمود، الذي كان يعتبر مفكرا بكل ما تعنيه الكلمة، قد كان يعتقد أن العلم يمكن أن يجيب على كل تساؤل وعندما خاب ظنه بحث في كل الأديان، لم يجد في النهاية سوى القرآن الكريم، الكاتب والأديب عباس محمود العقاد، رغم حصوله على الشهادة الابتدائية فقط، لكنه وصل إلى هذه المكانة، يكفي تميز كتاباته بالعمق، كما كان أسلوبه عصريا، لأنه كان يخرج من فطرة مستقيمة، أحب كثيرا الاستماع إلى الدكتور وسيم السيسي، الذي يعد قيمة كبيرة في دراسة المصريات والتاريخ.

– ما جديدك؟

* بحاجه هذه الأيام إلى بعض الراحة من الكتابة، لكنني أحرص على متابعة الأحداث الساخنة في المنطقة، يراودني التفكير في الكتابة عن الأمير محمد بن سلمان وما يحدث من ما يشبه الثورة في السعودية، التي أرجو لها وكل بلادنا العربية الأمن، الأمان، الاستقرار.