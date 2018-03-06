محمد عبده اعتذر عن ختام “الفجيرة”

اعتذر الفنان محمد عبده من عدم المشاركة في ختام مهرجان “الفجيرة الدولي للفنون” في دورته الثانية قبيل ساعات من انطلاق الحفل الذي اختتمه بمفرده العراقي ماجد المهندس.

ووفق “النهار اللبنانية” فان عبده اصيب بالم في الظهر، تسبب في عدم قدرته على الغناء، وقدم اعتذارا لادارة المهرجان عن عدم قدرته على الغناء بسبب هذا الالم المفاجئ.

وكان الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى، حاكم الفجيرة، افتتح الاسبوع الماضي على مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة، فعاليات مهرجان “الفجيرة الدولي للفنون” بدورته الثانية، بمشاركة اكثر من 800 فنان وضيف يمثلون نحو 70 دولة عربية واجنبية.

وشهد حفل افتتاح المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الغناء العربي، ابرزهم انغام وحسين الجسمي.