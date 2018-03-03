«مختار» يكسب كأس «الجواد العربي» بالفروانية

نجح الجواد «مختار» لاسطبل المطلاع في الفوز بكأس مركز الجواد العربي، المخصصة للخيل العربي على مسافة 1600 متر، تلاه «رمضان»، و«هبوب»، ضمن مهرجان فروسية الفروانية.

وقام رئيس نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني، بالإنابة عن مركز الجواد العربي بتسليم الكأس الى سعود العجمي.

وفي الشوط السادس الرئيسي المخصص للكلاس الأول، على مسافة 1400 متر، نجح اسطبل السيحان في اقتناص المركز الاول والثاني عن طريق الجواد «اخو نجله» و«نوماس خالد»، وجاء الجواد «سفاح» في المركز الثالث.

وفاز الجواد «منوه» لاسطبل العويض بقيادة منصور الرزحان بالشوط الخامس المخصص للكلاس الثاني على مسافة 1800 متر، تلاه «غازي»، و«يكرم»، كما فاز الجواد «المفوض» للعجمي بالشوط الرابع المخصص للكلاس الثالث، على مسافة 2000 متر، متقدماً على «هيا تعال»، و«يزهاك».

وفاز الجواد «الحريري» للعلوش بالشوط الثالث المخصص للكلاس الثالث على مسافة 2000 متر، تلاه «مشارك»، و«دسمان»، كما فاز الجواد «شبيه الريح» للفرماوي بقيادة سوارو بالشوط الثاني المخصص للكلاس الرابع على مسافة 1200 متر، متقدما على «هولندي»، و«بطران».