القاهرة – وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية العلاقات الستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لاسيما علاقات التعاون العسكري.

وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي، إن السيسي نوه في لقاء أمس مع قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل، باهمية العلاقات في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، واستعرض جهود مصر لمكافحة الارهاب واجتثاثه والقضاء عليه.

من جانبه أكد فوتيل حرص واشنطن على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيز التعاون معها، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات العسكرية، ومثمنا جهود مصر في مكافحة الارهاب.

في غضون ذلك، أكد الجيش المصري، سعي الإرهابيين الى إيجاد بؤرة ارهابية جديدة في سيناء شرق مصر، بعد هزيمتهم في سورية والعراق.

وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي، في مؤتمر صحافي لاعلان تفاصيل العملية العسكرية”سيناء 2018″، التي يخوضها الجيش والشرطة لتطهير مصر من الإرهاب، “نتابع المشرق العربي وانتقال العناصر الإرهابية من سورية والعراق”، مشيرا إلى “مخطط خلق بؤرة ارهابية جديدة في مكان آخر من المحتمل ان يكون شبه جزيرة سيناء”.

وتابع أن “الأجهزة الأمنية واجهزة جمع المعلومات رصدت تحديات على مصر من كافة الاتجاهات”.

وأعلن احباط القوات الجوية أمس، محاولة تسلل 10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة على الحدود الغربية وتدميرها، والقضاء على 53 إرهابيا واعتقال خمسة آخرين، ضمن العملية الشاملة “سيناء 2018 ” منذ انطلاقها، فضلا عن تدمير 137 هدفا واكتشاف 177 عبوة ناسفة، وتدمير ثلاثة أنفاق على الشريط الحدودي لسيناء.

في غضون ذلك، أكدت مصر، بذل الجهود كافة لاجراء الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل، بأقصى قدر من الكفاءة والشفافية والحيادية.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن بعثاتها الديبلوماسية والقنصلية قامت بجهود كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، لتشجيع مصريي الخارج على ممارسة حقهم الدستوري، بينما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى بشفافية ونزاهة كاملة، وشبهت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، دور مصريي الخارج المشاركين بالتصويت، بما “يعادل جهد الجندي المتربص للارهاب على الحدود لتأمين البلاد”.

وفيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاعتقالات الأخيرة، وأكد المتحدث باسم أمينها العام فرحان حق، مواصلة التعاطي مع السلطات المصرية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس رئيس حزب “مصر القوية” المعارض الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اعتقاله في منزله باحدى ضواحي القاهرة.

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، الذي حضر التحقيق مع أبو الفتوح، إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت اليه ثلاث تهم، هي تولي قيادة في جماعة ارهابية، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة تضر بالبلاد في الخارج، وأخرى من شأنها إحداث البلبلة ونشر الفتن في الداخل”.

وندد حقوقيون وسياسيون، بالحبس، حيث طالبت 10 منظمات حقوقية، بالإفراج الفوري عنه، معتبرة توجيه اتهامات له، خطوة إضافية في خنق الحراك السياسي.

كما استنكر تجمع “الحركة المدنية” الذي يضم ثمانية أحزاب و300 شخصية عامة بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتقال أبو الفتوح، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

من جانبها، أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات “الإخوان”، في قضية اقتحام السجون، إلى 4 مارس المقبل، فيما عاقبت القيادي بالجماعة محمد البلتاجي، بالحبس سنة لإدانته بالإخلال بنظام الجلسة.

من جهة أخرى، توفي أكرم أدهم النقيب، الأخ غير الشقيق لأحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، بأزمة قلبية وشيع أمس، حيث دفن مع والدته الملكة ناريمان بالمقابر الملكية بالقاهرة.