مدعي عام نيويورك يقاضي هارفي واينستين

رفع المدعي العام في نيويورك اريك شنايدرمان قضية على “شركة واينستين” هارفي وروبرت واينستين يتهم فيها المديرين التنفيذيين بالشركة ومجلس الادارة بالتقاعس عن حماية موظفيهم من منتج الافلام والرئيس التنفيذي السابق هارفي واينستين.

وكان واينستين الذي شارك في تأسيس شركة “ميراماكس” واحداً من أكثر رجال هوليوود نفوذا واتهمته أكثر من 70 امرأة بسوء السلوك الجنسي بما في ذلك الاغتصاب. وأنكر واينستين ممارسة الجنس دون رضا أي منهن.

وقال شنايدرمان في بيان ان أي بيع لشركة واينستين يجب أن يضمن تعويض الضحايا.

ودخلت الشركة في محادثات لبيعها لمجموعة من المستثمرين بقيادة ماريا كونتريراس سويت المسؤولة السابقة في ادارة باراك أوباما لكن قضية شنايدرمان علقت المفاوضات وفقا لما قاله أشخاص على دراية بالامر.