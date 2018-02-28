مدنيون لجأوا إلى أقبية الغوطة لكنهم باتوا جثثاً تحت الأنقاض

حزة (سورية) – أ ف ب: في بلدة حزة بالغوطة الشرقية، يخرج عمال الإغاثة منذ نحو أسبوع جثة تلو الأخرى من قبو ظنّ السكان أنه سبيلهم الوحيد إلى النجاة، إلا أن غارة جوية كانت كفيلة بتدمير المبنى فوق رؤوسهم.

ومنذ بدء قوات النظام حملة القصف العنيف على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، لازم السكان الأقبية غير المحصنة أصلاً، يستغلون أحياناً بعض الهدوء ليخرجوا للاطمئنان على ممتلكاتهم قبل أن تعود الطائرات إلى الأجواء، لكن تلك الملاجئ لم تكن كافية لحمايتهم.

وفي 20 فبراير الماضي، استهدفت غارة جوية مبنى في بلدة حزة فانهار نصفه فوق قبو كان يختبئ فيه نحو 21 شخصاً، ومنذ ذلك الحين، تعود فرق الأغاثة يومياً إلى المكان ذاته لتحاول انتشال الضحايا.

وفي فجوة صغيرة بين الأنقاض، ينهمك محمد، أحد متطوعي الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة)، في إخراج التراب والحجارة في دلو صغير مرة تلو الاخرى، عله يتمكن من رؤية الضحايا أو الوصول إليهم.

وأوضح محمد (27 عاما) من الخوذ البيضاء “كان يتواجد في الملجأ بحسب الاهالي 21 شخصاً”، مضيفاً “تمكنا خلال الايام الماضية من إخراج ستة اشخاص فقط ولا يزال العمل مستمر لانتشال باقي الجثث”.

يضع عمال الإغاثة والسكان الكمامات أو يلفون وجوههم بالشالات نتيجة الرائحة الكريهة المنبعثة من جثث بقيت أياما عدة تحت جبال من الحجارة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في ريف دمشق سراج محمود “للأسف، تواجه كوادر الدفاع المدني صعوبات كبيرة في انتشال الشهداء، وفي بعض الأحيان لم تتمكن من اخراج المدنيين العالقين تحت الأنقاض”.

ويوضح “في بلدة حزة، انهارت مبان عدة، وعلقت عائلات كاملة تحت الأنقاض، من دون أن تتمكن كوادر الدفاع المدني من انتشال الجميع بسبب القصف العنيف وطائرات الاستطلاع”، مضيفاً أن قوات النظام تستهدف الغوطة بـ”قصف جنوني يؤدي إلى دمار كامل”.

بالقرب من المكان المستهدف في حزة، قال علي بكر (29 عاماً) من سكان البلدة “الناس لجأت إلى الأقبية لتحتمي من القصف، لكنها حتى في الأقبية لم تجد الأمان”.

وأضاف “مجازر كثيرة حصلت في الأقبية، هناك أشخاص احتجزوا تحت الردم والركام ولم نتمكن من انتشالهم” في أماكن عدة.

بعد أسبوع لم يتمكنوا خلال من انتشال الضحايا، أتى عمال الإغاثة بجرافة علها تسهل عملهم، لكن الأمر بدا أصعب مما تخيلوا، حيث سيتم جرف المبنى كله.