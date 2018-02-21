ثمن المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان عاليا مكرمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المالية لابنائه اليتامى على نفقة سموه الخاصة وفق ضوابط معينة.

وقال الشيتان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس ان المكرمة الاميرية التي أعلن عنها متزامنة مع احتفالات البلاد بمناسبة الاعياد الوطنية أدخلت السرور والبهجة في قلوب الايتام.

وأضاف ان هذه المكرمة تعبر عن “صورة حقيقية دالة على صدق حنان الأب القائد بالأيتام وحرصه على اسعادهم والعمل على سد احتياجاتهم” معربا عن خالص شكره لسمو أمير البلاد على بادرته الانسانية التي أسعدت الشعب الكويتي كافة.

وابتهل الشيتان إلى المولى عز وجل ان يديم على دولة الكويت نعمة الامن والامان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأن يبقي سموهما ذخرا للجميع.