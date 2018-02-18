مدير “سي آي إيه”: “داعش” لايزال يشكل تهديداً في العراق وسورية

ميونيخ – أ ش أ: أكد مدير الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” دان كوتس أمس، أن تنظيم “داعش” لايزال يشكل تهديداً رغم ما لحق به من هزائم في العراق وسورية، واصفاً هزيمة “داعش” بمحاولة قتل أخطبوط متعدد الأذرع.

وقال كوتس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن “داعش سيظل يشكل تهديداً، ويعود ذلك إلى أنه ليس مجرد تنظيم تقليدي، فلديه أيدولوجيا وعقيدة، والدمج بين الأيدولوجيا والعقيدة من شأنه أن يجعل التنظيم يصمد أمام كل الهزائم التي مني بها في ميدان القتال”.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس طالب أول من أمس، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات هجوم على موقع لـ”قوات سورية الديمقراطية” في دير الزور، مؤكداً أن واشنطن ستحاول كشف الملابسات.