مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين العراق وسورية

دمشق – أ ش أ:

استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، أمس، وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية نزار خير الله والوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين سورية والعراق، وسبل الاستمرار في تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التطورات السياسية في المنطقة والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب.

وذكرت أن وجهات النظر كانت متفقة على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرضان لها، وخاصة في مجال الأمن ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل التحدي الأبرز الذي يعرقل التنمية والتطور الاقتصادي ويهدد وحدة واستقرار البلدين.