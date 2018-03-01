* الشيخة مرايم: السلسلة تستهدف توعية المجتمعات الغربية بالاسلام الحقيقي

* فاندور: منهجنا في انجاز السلسلة يستهدف تصحيح المفاهيم الخطأ عن الاسلام والرسول الكريم

* الفارس: شرعنا بتشكيل فريق عمل من خبراء عالميين لإعداد السلسلة بأسلوب شيق

كتب ـ عبدالناصر الاسلمي:

أعلنت حرم الشيخ علي صباح الناصر الشيخة مرايم الخير رعايتها لانتاج سلسلة عالمية وثائقية بعدة لغات أهمها العربية عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان « أرنود محب النبي» بالتعاون مع شركة سلسبيل المشاهير التي ستتولى مهمة الاشراف على مراحل الاعداد والتنفيذ للعمل الذي سيركز على تعزيز القيم الانسانية والأخلاقية والمجتمعية الواردة في السيرة النبوية، وبثها برسائل ايجابية مدروسة للمجتمعات الغربية بغية توعيتها بالاسلام الحقيقي .

وقالت حرم الشيخ علي صباح الناصر مرايم الخير في مؤتمر صحافي للاعلام عن انتاج السلسلة إن فكرة انتاج سلسلة وثائقية عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نشأت بعد زيارة نائب رئيس الحزب الهولندي الحاكم السابق أرنود فاندور لديوانية قصر الشيخ علي الصباح، حيث روى قصة اسلامه وما واجهه وتعرض اليه بعد انتاج فيلم سينمائي مسيء للرسول عليه الصلاة و السلام فيما مضى بدعم من اللوبي الصهيوني في أوروبا،واشارت الى انها تسير على خطى زوجها الراحل الشيخ علي صباح الناصر الذي كان معروفاً باعماله الخيرية والانسانية ودعمه للفقراء والمحتاجين في عدد كبير من دول العالم المنكوبة لافتة الى ان وعمل سلسلة وثائقية عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سيضاف الى سجل انجازاته وأعماله الخيرية التي ترفع من قدر الاسلام والمسلمين.

وأضافت ان الكويت كانت ولا زالت مصدراً لدعم عزة الاسلام والمسلمين وضعت البصمة الأولى في تكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبر انتاجها فيلم الرسالة للمخرج العالمي مصطفى العقاد،

وذكرت ان هذه البصمة تتجدد بتمويل وانتاج أول سلسلة عالمية وثائقية لسيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بعدة لغات أجنبية أولها العربية، ستكون بعنوان « أرنود محب النبي» مشيرة الى أن من سيخرجها ويشرف على انجازها بالصورة اللائقة نائب رئيس الحزب الحاكم الهولندي السابق أرنود فاندور الذي أساء سابقاً الى خير البرية بانتاجه فيلم « فتنة» بدعم من اللوبي الصهيوني في أوروبا، لكنه أبى بعد اعتناقه الاسلام وأدائه لفريضتي الحج والعمرة ، أن يظل هذا العمل المسيء وقرر بعد الدعم الذي تلقاه من فريق مرايم الخير التطوعي انتاج عمل جديد وايجابي يمجد رسولنا الكريم.

بدوره وجه نائب رئيس الحزب الهولندي الحاكم السابق أرنود فاندور رسالة تقدير وشكر للشعب الكويتي على حفاوة استقباله وكرمه، مشيراً الى انه يستعد في المرحلة المقبلة الى دراسة أشهر واهم الكتب التي صدرت بلغات عالمية عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بغية اقتباس أهم ماورد فيها، لتحويله الى مادة فيلمية هادفة لمخاطبة المجتمعات الاوروبية والاميركية وتعريفه بخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وانجازاته في نشر الدعوة الاسلامية .

ولفت فاندور الى أن البداية الحقيقية لتصحيح الصور والمفاهيم الخاطئة عن الاسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الغرب، تكون بتقبل الحوار من الآخر والاستماع اليه، والاجابة عن تساؤلاته بالمنطق والحجج الدامغة والمقنعه مؤكداً أن ذلك سيكون منهجه وأسلوب عمله في انجاز السلسلة الوثائقية عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .

من جهته أعرب رئيس مجلس ادارة شركة سلسبيل المشاهير أحمد الفارسي عن سعادته البالغة برعاية الشيخة مرايم الخير للسلسلة الوثائقية عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مشيراً الى الشروع في تشكيل فريق عمل متكامل من أهم الخبراء العالميين الذين سيشرفون بدقة على مراحلة الاعداد والتصوير والانجاز للسلسة الوثائقية التي ستؤرخ باسلوب شيق ومتطور وجذاب حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.