مرتضى يهدد الفراعنة بالحرمان من المونديال

القاهرة- محمد الدمرداش:

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الأزمة التي تعيشها القلعة البيضاء حاليا قد تتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

وتابع رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ملعب الشريف على فضائية «إل تي سي»، تدخل النيابة في النادي يعتبر تدخلًا حكوميًا وفي حال وصول الأمر إلى فيفا قد تتسبب في إيقاف الكرة في مصر، وحرمان منتخب الفراعنة من اللعب في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت رسميا منع مجلس إدارة الزمالك، من الصرف من خزينة النادي بدون موافقة اللجنة الإدارية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في ظل البلاغات المقدمة ضد المجلس الحالي بإهدار المال العام، والتحقيقات التي تجرى حاليا لكشف حقيقة تلك البلاغات.

وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد البرلسي قرارا لوزير الشباب والرياضة بضرورة تشكيل لجنة من المختصين بالجهة الإدارية المركزية من أجل إدارة أمور النادي المالية لحين انتهاء التحقيقات الحالية، مع استبعاد جميع موظفي الإدارة المالية بنادي الزمالك من العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأصبح مجلس إدارة نادي الزمالك غير قادر على الصرف من خزينة النادي والتي يوجد بها 195 مليون جنيه بسبب مراجعة حسابات النادي والمصروفات والإيرادات منذ يوم 14 مارس 2014.