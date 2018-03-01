مرحلة جديدة في شمال سورية قريباً

دمشق – وكالات:

يتحدث مراقبون عن مرحلة جديدة في شمال سورية تنطلق بعد إنهاء «جبهة تحرير سورية»، التي شكلت أخيراً عبر اندماج «حركة الزنكي» و»أحرار الشام»، ووجود «هيئة تحرير الشام» (النصرة) في ريف حلب الغربي.

وقالت مصادر عليمة إن بيان حل حكومة الإنقاذ لنفسها في إدلب مزور، وأنها لن تحل نفسها، رغم رفض مبادرتها، التي طرحتها لوقف الاقتتال بين الفصائل، ورغم التهديد بإنهاء دورها.

وأضافت إن الجديد هو توصل «جبهة تحرير سورية» و»هيئة تحرير الشام» إلى اتفاق يقضي بتحييد مدن خان شيخون ومورك وكفرزيتا وبلدات وقرى الشيخ مصطفى وكفرسجنة والركايا ومدايا والعامرية وموقة وحيش وتحتايا والتمانعة في ريفي إدلب الجنوبي، وحماه الشمالي، عن الاقتتال الحاصل بينهما.