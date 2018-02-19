مرسيدس مايباخ الفئة S الجديدة… مواصفات حصرية ومستوى جديد من الفخامة

تنفرد مرسيدس مايباخ بالصدارة المطلقة في مجالي الحصرية واللمسات الشخصية. وتجمع العلامة التجارية الفاخرة بين أوجه الكمال التي تزخر بها مرسيدس-بنز الفئة-S، وبين الحصرية التي تجسدها مايباخ. والآن، يتمتع الطراز الأفضل من مرسيدس-بنز بملامح راقية أكثر. وتتناغم شبكة المبرد الجديدة مع طلاء اختياري بتدرجين ومزيج جديد وحصري من الألوان في المقصورة الداخلية، بما يضمن لها إطلالة فخمة لا تُضاهى. ومن المقرر ظهور السيارة لأول مرة على مستوى العالم خلال معرض جينيف للسيارات من 6 إلى 18 مارس 2018.

ويجتذب الطرف الأمامي الأنظار من خلال شبكة المبرد ذات التصميم المبتكر من مرسيدس-مايباخ مع دعاماتها العامودية المُلفتة.. وقد احتفلت بظهورها العالمي الأول في فيجين مرسيدس-مايباخ 6، (Vision Mercedes-Maybach 6) وهي سيارة الكوبيه الحصرية والاختبارية التي أذهلت عشاق ومحبي العلامة التجارية في العام 2016.

ويعتبر الطلاء الخارجي ذو التدرجين اللونيين من اللمسات الكلاسيكية لمرسيدس-مايباخ. وفي المستقبل، سيتوفر مزيج من تسعة ألوان مختلفة عند الطلب. وتتوفر كذلك الطبقة المضاعفة والواضحة من الطلاء كخيار إضافي جديد لجميع الألوان الداكنة. وتكوّن الطبقة الأولى سطحاً برّاقاً مع تأثير الورنيش اللامع،. أما الطبقة الثانية والواضحة من الطلاء، بما في ذلك الصقل بدرجة متوسطة، فيتم وضعها يدوياً بدقة متناهية في مصنع مايباخ، ومن قبل حرفيين مُدرّبين.

ويكتمل الشكل الخارجي للطراز الأفضل مع العجلات الجديدة الفاخرة متعددة العوارض بقياس 20 إنش. وهناك أيضاً ثلاثة أنواع من العجلات الحصرية بقياس 20 إنش للاختيار منها لسيارة مرسيدس-مايباخ، بما في ذلك العجلة المألوفة بتصميم يضم 20 فتحة من مرسيدس-مايباخ كابروليه-S.

وللمقصورة الداخلية، يتوفر مزيجان من الألوان الحصرية الجديدة: البني الأرمانياك/ الأسود، والبيج السافانا/ الأسود. ويمكن أيضاً طلب تجهيزات التنجيد بجلد النابا «مايباخ إكسيكلوزيف» باللون الأسود مع خيار من الدرزات المتناقضة بألوان نحاسية أو ذهبية، أو البلاتينوم. ويشمل طيف التجهيزات الجديدة كذلك أجزاء مضافة على الحواف بخطوط ماغنولا ديزاينو الانسيابية.