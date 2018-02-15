مركبة عربي تبخرت من أمام منزله

ابلغ وافد عربي يقطن في منطقة الجهراء عن اختفاء مركبته من امام البناية التي يقطنها.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني أن المبلغ أوقف سيارته كالمعتاد أمام البناية وعند خروجه ذهل عندما رأى أن المركبة قد اختفت.
وتوجه إلى أفراد أسرته سائلا اياهم ربما استخدمها أحدهم ولكنهم أجابوه بالنفي.
وعلى الفور توجه إلى مخفر الجهراء وقد زود رجال الامن بنوع المركبة وأرقام لوحتها وتم تعميمها على جميع مناطق البلاد لضبط المتهم.
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