مركب خوفو … في الترميم

القاهرة: وكالات:

بدأت وزارة الآثار المصرية، نقل مقتنيات المركب الثاني للملك الفرعوني الشهير «خوفو» إلى المتحف المصري الكبير، غربي القاهرة؛ لترميمه ومن ثم تجهيزه للعرض.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «المتحف المصري الكبير استقبل أطول أربع قطع خشبية من أخشاب المركب الثاني لخوفو».

وأشارت إلى أن «قطعتين منها يوجد بهما وحدات معدنية مصنوعة من النحاس كانت تستخدم بالمجاديف لمنع تآكل واحتكاك الأخشاب مع بعضها».

وأوضحت أن «تلك الأخشاب تعد من أطول القطع التى وصلت إلى المتحف حتى الآن؛ حيث تتراوح أطوالها بين سبعة أمتار ثمانية أمتار».

ولفتت إلى أن «تلك القطع خضعت لأعمال الترميم الأولى قبل عملية النقل، وتم إيداعها بمخازن الآثار بالمتحف تمهيدا لتجميع المركب.