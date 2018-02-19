مركز الطفولة والأمومة… “عزيزة ياكويت”

كتبت – رنا سالم:

أكد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط والأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الدكتور خالد الرشيد ضرورة وأهمية الاحتفالات الوطنية والتذكير بالظروف التي مرت بها الكويت والتأكيد على نعمة الأمن والاستقرار والتحرير،جاء ذلك تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية حيث اطلق مركز الطفولة والأمومة مهرجانه الثالث «عزيزة ياكويت» بمشاركة عدد من طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية بهدف غرس قيم الولاء والمواطنة في نفوس الأبناء.

وأشار الدكتور الرشيد الى حرص وزارة التربية على اقامة مثل هذه الاحتفالات في مختلف المناطق التعليمية وتفعيل هذه الانشطة اللاصفية بمشاركة الطلبة والطالبات لغرس المفاهيم الوطنية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وقيم المواطنة وحب الوطن وقيم قبول الآخر وأهمية المحافظة على الكويت.

وقد تقدم الرشيد بالشكر للقائمين على مركز الطفولة والأمومة على تنظيم هذا المهرجان الوطني ضمن احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية والتحرير .

من جانبها قالت مديرة مركز الطفولة والامومة د. سعاد السويدان في كلمتها خلال الاحتفال ان الكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة منذ فجر الاستقلال لبناء الانسان الكويتي لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم تحت القيادة الرشيدة، مضيفة ان الذكرى السنوية للاحتفالات الوطنية تعود لتذكرنا ببهجة الحرية ويتجدد حبنا لوطننا الغالي وتعاون اهل الكويت حول اميرهم في اطار تجسيد الروح الوطنية والولاء والانتماء والتلاحم.

وأشارت السويدان الى انه من هذا المنطلق وتزامنا مع الاحتفالات الوطنية يشارك المركز وللعام الثالث تلك الاحتفالات من خلال مهرجان «عزيزة ياكويت» لغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلبة والطالبات.