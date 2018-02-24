مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إغاثية في الغوطة

الرياض – أ ش أ، واس: قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية مساعدات إغاثية عاجلة في الغوطة الشرقية المنكوبة بسورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المساعدات شملت تشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في مدن دوما وعربين وحرستا ومسرابا وغيرها من مناطق الغوطة.

ويقوم المركز بتشغيل مطابخ خيرية لمدة ستة أشهر لتوفير 200 ألف وجبة بمعدل 2000 وجبة يوميا، كما سيوزع 5633 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة هناك.

يذكر أنه بدأ تقديم المساعدات الثلاثاء الماضي، حيث تم تشغيل المطبخ الأول في مدينة دوما فيما يتم العمل على تشغيل المطبخ الثاني، ويقتصر التوزيع حاليا على الملاجئ بسبب شدة القصف الذي يتعرض له المدنيين في الغوطة الشرقية.